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Simav yurdunda KYK öğrencilerine ve velilere manevi rehberlik tanıtıldı

Simav KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda Yurt Manevi Danışmanı Emin Dönmez, öğrenci ve velilere manevi danışmanlık ile uyum ve destek süreçlerini anlattı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Simav yurdunda KYK öğrencilerine ve velilere manevi rehberlik tanıtıldı

Simav KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda bilgilendirme yapıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Simav KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleşen öğrenciler ve velilerine manevi danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. Programı yürüten Yurt Manevi Danışmanı Emin Dönmez, yurda yerleşen aileleri ve öğrencileri karşılayarak sunulan hizmetin kapsamını anlattı ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Hizmetin amaçları ve kapsamı:

Bilgilendirmede, manevi danışmanlık hizmetlerinin öncelikli hedefleri açıklandı. Sunulan hizmetin; öğrencilerin üniversite hayatına uyum süreçlerine katkı sağlamak, ihtiyaç duyduklarında yanında olmak ve gençlerin gönül dünyalarına rehberlik etmek üzere tasarlandığı vurgulandı. Programda öğrencilerin karşılaşabileceği uyum sorunları, sosyal destek mekanizmaları ve danışmanlık yolları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Velilerin değerlendirmesi ve iyi dilekler:

Veliler, yapılan bilgilendirmenin ve sunulan hizmetin kapsamından duydukları memnuniyeti ifade etti; Manevi Danışman Emin Dönmez aracılığıyla Simav İlçe Müftülüğü'ne teşekkürlerini ilettiler. Toplantı sonunda yeni eğitim-öğretim döneminin öğrenciler için hayırlı ve başarılı olması temennisinde bulunuldu ve ihtiyaç halinde iletişim kanallarının açık tutulacağı belirtildi.

Programa ilişkin yapılan bilgilendirme, yurt yönetimi ile Müftülük arasında yürütülen iş birliğinin bir parçası olarak, gençlerin eğitim hayatı boyunca alacakları manevi destek ve rehberliğin önemini ortaya koydu.

SİMAV KYK’DA ÖĞRENCİLER VE VELİLER MANEVİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKINDA...

SİMAV KYK’DA ÖĞRENCİLER VE VELİLER MANEVİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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