Sinanpaşa'da hayvan sevklerinde sıkı denetim sürüyor

Sinanpaşa'da hayvan sevk denetimleri

Afyonkarahisar İl sınırları içindeki Sinanpaşa ilçesinde, il dışına yapılacak hayvan sevklerine yönelik denetimler devam ediyor. Uygulamayı yürüten birim, denetimlerin planlı şekilde sürdüğünü bildiriyor.

Denetimlerin odağı:

Kontroller, Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştiriliyor. İncelemede öncelikli olarak sevk edilecek hayvanların sağlık durumları ile kimlik, kayıt ve sevk belgeleri sorgulanıyor ve hayvan muayeneleri yapılıyor.

Nakil ve belge işlemleri:

Ayrıca nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyon şartları kontrol ediliyor. Gerekli şartları taşıdığı belirlenen hayvanların sevk işlemleri mevzuat doğrultusunda tamamlanıp veteriner sağlık raporları düzenlenerek sevk işlemleri gerçekleştiriliyor.

AFYONKARAHİSAR’IN SİNANPAŞA İLÇESİNDE, İL DIŞINA YAPILACAK HAYVAN SEVKLERİNE YÖNELİK KONTROL VE DENETİMLER DEVAM EDİYOR.