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Sincan'da Lale istasyonunda doktorun raylara atlayışı kamerada

17 Ağustos sabahı Ankara'nın Sincan ilçesi Lale istasyonunda Mamak Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor S.T. tren raylarına atlayarak yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 22:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sincan'da Lale istasyonunda doktorun raylara atlayışı kamerada

olayın kısa özeti:

Ankara'nın Sincan ilçesinde 17 Ağustos Pazartesi sabahı meydana gelen olayda, Mamak Devlet Hastanesi personeli Doktor S.T. tren raylarına atladı ve trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

olayın gelişimi:

Olay, sabah saatlerinde Lale tren istasyonu yakınlarında gerçekleşti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk tespit doğrultusunda, trenin altında kalan Doktor S.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

güvenlik kamerası ve soruşturma:

Olay anı istasyon çevresindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Yetkililer, olayın nedeni hakkında şu an için net bir bilgi olmadığını; olaya ilişkin inceleme ve soruşturmanın polis ekipleri tarafından başlatıldığını bildirdi. Güvenlik görüntüleri, olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için delil niteliğinde değerlendiriliyor.

Yetkililer ve hastane yönetimi olayla ilgili açıklama ve detayları inceleme tamamlandıkça paylaşacaklarını belirtti. Halktan, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için yetkililerin çalışmalarına saygı gösterilmesi istendi.

Ankara’da tren raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Ankara’da tren raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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