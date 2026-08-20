Kozan'da bahçe yangını: 600 saman balyası ve römork zarar gördü

kozan'da yangının yeri ve verdiği zarar

Adana'nın Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi Gazi Ramazan Sokak'ta Akif Erdinç'e ait bir bahçede çıkan yangında, kışlık besi için hazırlanan saman balyalarının bulunduğu alan alevlerle kaplandı. Olayda yaklaşık 600 saman balyası ile bahçede bulunan bir römork kullanılamaz hale geldi.

müdahale nasıl yapıldı:

Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 3 itfaiye aracı ve çok sayıda ekip müdahale etti; mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Hızlı müdahale sayesinde saman balyalarının bir kısmı kurtarıldı.

çevre koruma ve söndürme çalışmaları:

Alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önlemek için ekipler yoğun çaba gösterdi. Kozan Belediyesi'ne ait iş makineleri bölgeye yönlendirildi; iş makineleriyle balyalar dağıtılarak itfaiyenin tazyikli suyla müdahalesi kolaylaştırıldı. Buna rağmen balyaların büyük bölümü yanarken, olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

KOZAN İLÇESİNDE BİR BAHÇEDE ÇIKAN YANGINDA YAKLAŞIK 600 SAMAN BALYASI İLE BİR RÖMORK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.