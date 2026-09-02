Sincan'da market tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Sincan'da markette silahlı kavga:

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir markette çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Olay, saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre tartışma Ş.A. ile H.P. arasında başladı ve Ş.A. tarafından H.P. bacaklarından vuruldu.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan anlar, kavgayı ve saldırı anını kaydetti. Görüntülerdeki detaylar yetkililer tarafından inceleniyor; kayıtlar olayın aydınlatılmasında önemli rol oynayacak.

Polis müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.P. Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli Ş.A. polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara’da markette silahlı kavga kamerada