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Sincan'da market tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Sincan'da bir markette çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü; Ş.A. H.P.'yi bacaklarından vurdu, yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli polisce yakalandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 07:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sincan'da market tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Sincan'da markette silahlı kavga:

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir markette çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Olay, saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre tartışma Ş.A. ile H.P. arasında başladı ve Ş.A. tarafından H.P. bacaklarından vuruldu.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan anlar, kavgayı ve saldırı anını kaydetti. Görüntülerdeki detaylar yetkililer tarafından inceleniyor; kayıtlar olayın aydınlatılmasında önemli rol oynayacak.

Polis müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.P. Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli Ş.A. polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara’da markette silahlı kavga kamerada

Ankara’da markette silahlı kavga kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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