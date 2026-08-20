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Sındırgı'da hızla büyüyen tehlike durduruldu: yangın kontrol altında

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangın, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sındırgı'da hızla büyüyen tehlike durduruldu: yangın kontrol altında

sındırgı'da yangına müdahale ve durum:

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangına, ihbar üzerine hızla sevk edilen ekipler müdahale etti. Yürütülen koordineli ve yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve bölgedeki alevlerin yayılması engellendi.

soğutma ve saha çalışmaları:

Ekipler, yeniden alevlenmeye karşı sahada sürekli olarak soğutma çalışmaları yürütüyor. Müdahalede görevli ekipler ile yerel birimler arasındaki koordinasyon sayesinde yangına hızlı müdahale sağlandı; sahadaki personel titizlikle kontrolleri sürdürüyor.

orman genel müdürlüğü'nden açıklama:

"Balıkesir Sındırgı’da orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil Vatan için verdiğimiz mücadelede bizlere destek olan gönüllülerimize, kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK’larımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız"

Yetkililer, soğutma ve kontrol çalışmaları tamamlanana dek bölgede önlemlerin süreceğini vurguladı. Vatandaşlardan da benzer olaylarda ekipleri bilgilendirmeleri ve saha çalışmalarına engel olmamaları istendi.

BALIKESİR’İN SINDIRGI İLÇESİNDE ORMAN DIŞI ALANDA BAŞLAYAN YANGIN, EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ...

BALIKESİR’İN SINDIRGI İLÇESİNDE ORMAN DIŞI ALANDA BAŞLAYAN YANGIN, EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI. BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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