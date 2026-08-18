Sınıf öğretmeninden dünya turu: Çorum'dan Japonya ve Avustralya'ya pedallarla

çorum'dan pedalla dünya turuna:

Çorumlu sınıf öğretmeni Savaş Öztorun, 13 yıllık bisiklet tutkusu ve üç kez Türkiye turu deneyimiyle memleketi Çorum'dan yola çıkarak dünya turuna başladı. Yolculuğun tamamlanmasının yaklaşık 2 yıl süreceği açıklandı.

26 yıldır Türkiye'nin farklı şehirlerinde sınıf öğretmenliği yapan Öztorun, 13 yıl önce bisiklete başladı. Bu süre içinde Türkiye'yi üç kez bisikletle dolaşırken, Avrupa'nın çok sayıda ülkesini de pedallarla gezdi. Yıllardır okullarda çocuklara bisiklet eğitimi veriyor.

rotası ve hedefleri:

Öztorun rotasını şu şekilde aktardı: 'Şu anda Gürcistan’a doğru yola çıkıyorum. Ardından Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Hindistan, Japonya ve Avustralya’ya ulaşmayı hedefliyorum. İki yıllık bir yolculuk olacak. Daha sonra tekrar dünyanın merkezi Çorum’a geleceğim.'

Başlangıç noktası olarak memleketi Çorum'u seçen Öztorun, kentin 'dünyanın merkezi' olarak anıldığını belirtti ve turu bitirdikten sonra Çorum'un bir bisiklet şehri olması için projeler geliştireceğini söyledi. Bu amaç için 10 gündür çalışma yaptığını ifade etti.

trafik güvenliği ve bisiklet kültürü çağrısı:

Yolculuğu öncesi araç sürücülerine ve kamuoyuna çağrıda bulunan Öztorun, 'Bisiklet kültürünün yaygınlaşması gerekiyor. Bisikletlilere daha fazla dikkat edilmesi ve saygı duyulması gerekir. Özellikle sürücülerimiz, bisikletlilere daha fazla dikkat edin' dedi.

Öztorun’un Japonya ve Avustralya’ya kadar uzanacak iki yıllık dünya turu, önceki ulusal ve kıtasal turlardaki birikimine dayanıyor; hem kişisel bir hedef hem de bisiklet kültürünü yaygınlaştırma amacı taşıyor.

BİSİKLETLE 13 YILDA 3 KEZ TÜRKİYE TURU YAPAN VE AVRUPA'NIN ÇOK SAYIDA ÜLKESİNİ GEZEN BİSİKLET TUTKUNU, EN BÜYÜK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN MEMLEKETİ ÇORUM'DAN PEDALLA DÜNYA TURU YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKTI.