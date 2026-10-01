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Sinop açıklarında umut arayışı: gazi polis Numan Şen için 197 kişilik ekip görevde

Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu kaybolan gazi polis Numan Şen için 197 personel, 21 dalgıç ve çeşitli araçlarla çok yönlü arama sürüyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 21:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sinop açıklarında umut arayışı: gazi polis Numan Şen için 197 kişilik ekip görevde

Sinop'ta arama-kurtarma çalışmaları sahada yoğunlaşıyor

Sinop Yalı köyü açıklarında teknenin alabora olması sonucu kaybolan gazi polis memuru Numan Şen için yürütülen arama-kurtarma faaliyetleri, karadan, denizden, havadan ve su altından eş zamanlı olarak devam ediyor. Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Sinop Valisi Mustafa Özarslan, operasyonların koordinasyonunun Demirciköy Balıkçı Barınağındaki AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi üzerinden sağlandığını bildirdi.

görev yapan ekipler ve donanım:

Vali Özarslan, arama sahasında görev yapan ekipler ve kullanılan teknik imkânlarla ilgili bilgi alarak, sahadaki koordinasyon kapasitesinin güçlendirildiğini belirtti. Açıklamada, aramalarda 197 personel, 27 kara aracı, 1 hava aracı, 8 dron/İHA, 7 deniz aracı ve 21 dalgıçın görev yaptığı kaydedildi. Özarslan, çalışmalara Sahil Güvenlik, Jandarma, Emniyet, AFAD ve gönüllü balıkçıların da destek verdiğini vurguladı.

koordinasyon merkezleri ve yönetim:

Arama-kurtarma faaliyetlerinin etkin yönetilmesi amacıyla barınakta bir AFAD Kriz Merkezi oluşturuldu. Ayrıca koordinasyon kapasitesini artırmak amacıyla Samsundan getirilen AFAD Kriz Yönetim Aracı da sahada faaliyete geçirildi. Özarslan, devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini ve ihtiyaç duyulan personel, araç ile ekipmanın vakit kaybetmeden sevk edildiğini söyledi.

Vali Özarslan, ekiplere yönelik değerlendirmesinde, "Kurtarma çalışmalarımızda 197 personel, 27 kara aracı, 1 hava aracı, 8 dron/İHA, 7 deniz aracı ve 21 dalgıç görev yapıyor. Sahil Güvenlik, Jandarma, Emniyet, AFAD ve ilgili kurumlarımız ile gönüllü balıkçılarımızın desteğiyle çalışmalarımızı havadan, karadan, denizden ve su altından çok yönlü olarak sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Şu anda hepimizin en büyük temennisi, gazi polis memurumuz Numan Şen’e bir an önce ulaşmaktır" dedi ve ekiplerin kesintisiz çalıştığını belirtti.

SİNOP’TA TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU KAYBOLAN GAZİ POLİS MEMURU NUMAN ŞEN’İ ARAMA ÇALIŞMALARI...

SİNOP’TA TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU KAYBOLAN GAZİ POLİS MEMURU NUMAN ŞEN’İ ARAMA ÇALIŞMALARI, 197 PERSONEL VE 21 DALGICIN KATILIMIYLA HAVADAN, KARADAN, DENİZDEN VE SU ALTINDAN SÜRDÜRÜLÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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