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Sinop ormanlarında kabuk böceklerine doğal çözüm: 500 yırtıcı salındı

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, ormanları korumak için kimyasal kullanmadan laboratuvarda üretilen 500 thanasimus formicarius yırtıcı böceğini doğaya saldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Sinop ormanlarında kabuk böceklerine doğal çözüm: 500 yırtıcı salındı

Sinop ormanlarında biyolojik mücadele sürüyor

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, "Yeşil Vatan" olarak tanımlanan orman varlıklarını koruma çalışmaları kapsamında orman zararlısı kabuk böceklerine karşı laboratuvar ortamında yetiştirilen 500 adet yırtıcı böcek salımı gerçekleştirdi. Salınan böcekler hem ergin hem de larva döneminde olan thanasimus formicarius türünden seçildi ve belirlenen ormanlık alanlara bırakıldı.

salımın amacı ve yöntemi:

Uygulamanın birincil hedefi, kabuk böcekleri popülasyonunu baskılayarak orman ekosisteminin dengesini korumak. Müdürlük, bu çalışmayla kimyasal maddeler kullanılmadan zararlı baskısını azaltmayı, böylece hem ağaç sağlığını hem de biyolojik çeşitliliği korumayı amaçladığını açıkladı. Salım süreci, laboratuvarda yetiştirme, uygun habitatlarda bırakma ve izleme aşamalarını içeriyor.

uzun vadeli etkiler ve sürdürülebilirlik:

Yetkililer, biyolojik mücadelenin ormanların geleceği ile sürdürülebilir çevre sağlığı açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Doğanın kendi dengesiyle yürütülen bu tür uygulamaların, sürekli izleme ve ek önlemlerle desteklendiğinde kimyasal yöntemlere bağımlılığı azaltacağı ve orman varlıklarının korunmasına katkı sağlayacağı belirtildi. Müdürlük, benzer uygulamaların devam edeceğini ve etkinliğin sahada takip edileceğini duyurdu.

SİNOP ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ORMAN ZARARLISI KABUK BÖCEKLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA LABORATUVAR...

SİNOP ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ORMAN ZARARLISI KABUK BÖCEKLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA LABORATUVAR ORTAMINDA ÜRETİLEN 500 ADET YIRTICI BÖCEĞİ DOĞAYA SALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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