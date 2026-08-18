Sinop plajında park halindeki otomobil yangını otluk alana sıçradı

olayın gelişimi

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ordu Mahallesi'nde, Karayolları İl Müdürlüğü'nün alt kısmında bulunan plaj bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.İ.'ye ait park halindeki 55 APH 203 plakalı Opel Corsanın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle alevler çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin yanında bulunan otluk alana sıçradı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

müdahale ve kontrol

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, çevrede park halinde bulunan diğer araçlara ulaşmadan kontrol altına alındı. Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından ekipler bölgedeki sıcak noktalar üzerinde soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sırasında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; çevredeki araçlara sıçramaması, potansiyel hasarın daha büyük olmasını önledi.

inceleme ve soruşturma

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılacak teknik inceleme ve bulguların değerlendirilmesiyle yangının nedenine ilişkin net bilgi elde edilecek.

SİNOP’TA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN, YANINDAKİ OTLUK ALANA SIÇRADI. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ ARAÇLARA ULAŞMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.