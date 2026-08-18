Dolar 47,9311 +0,02%
Euro 55,5254 +0,02%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.790,96 -0,31%
EUR/USD 1,1581 +0,03%
Brent Petrol 91,93 +1,00%
--°

Sinop plajında park halindeki otomobil yangını otluk alana sıçradı

Sinop Ordu Mahallesi'nde park halindeki 55 APH 203 plakalı Opel Corsa'nın motorundan çıkan yangın, otluk alana sıçrayıp itfaiye tarafından kontrol edildi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sinop plajında park halindeki otomobil yangını otluk alana sıçradı

olayın gelişimi

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ordu Mahallesi'nde, Karayolları İl Müdürlüğü'nün alt kısmında bulunan plaj bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.İ.'ye ait park halindeki 55 APH 203 plakalı Opel Corsanın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle alevler çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin yanında bulunan otluk alana sıçradı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

müdahale ve kontrol

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, çevrede park halinde bulunan diğer araçlara ulaşmadan kontrol altına alındı. Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından ekipler bölgedeki sıcak noktalar üzerinde soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sırasında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; çevredeki araçlara sıçramaması, potansiyel hasarın daha büyük olmasını önledi.

inceleme ve soruşturma

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılacak teknik inceleme ve bulguların değerlendirilmesiyle yangının nedenine ilişkin net bilgi elde edilecek.

SİNOP’TA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN, YANINDAKİ OTLUK ALANA SIÇRADI....

SİNOP’TA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN, YANINDAKİ OTLUK ALANA SIÇRADI. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ ARAÇLARA ULAŞMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası