Sinop sahillerinde devriyeler yoğunlaştı: can güvenliği ön planda

Sinop sahillerinde devriyeler ve denetimler

Sinop’ta boğulma vakalarının önlenmesi ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla kıyı ve plajlarda yürütülen devriye ile denetim çalışmaları sürüyor. Çalışmalar Sinop Valiliği koordinasyonunda, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Yürütülen çalışmalar ve saha ziyareti:

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Hasan Dündar ile birlikte sahadaki plaj devriyelerine katıldı ve görevli personele kolaylıklar diledi. Ekipler, vatandaşların güvenli şekilde denize girebilmesi için kıyı bölgelerinde düzenli kontroller yapıyor ve olumsuz hava koşullarında uyarı mesajları ile güvenlik önlemlerini artırıyor.

İstatistikler ve uyarılar:

Yetkililer, 15 Haziran-19 Ağustos tarihleri arasındaki 66 günlük süreçte Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerinin 12 olaya müdahale ettiğini bildirdi. Ayrıca olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle toplam 13 kez denize girilmemesi yönünde tedbir alındı; bu tedbirlerin 12’si Akliman ve kuzey sahillerini, biri ise il genelini kapsadı.

Yetkililer özellikle dalgalı ve güçlü rüzgârlı havalarda vatandaşların denize girmemesi gerektiğini vurguluyor. Cankurtaran hizmeti verilmeyen bölgelerde denize girilmemesi, ikaz işaretlerine ve görevli personelin uyarılarına uyulması ve çeken (RİP) akıntısı bulunan alanlardan uzak durulması istendi.

Ekipler, hem önleyici devriyelerle hem de halka yönelik bilgilendirme çalışmalarıyla can güvenliğini artırmayı hedefliyor. Vatandaşlardan sahil güvenliği kurallarına dikkat etmeleri ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları isteniyor.

SİNOP’TA BOĞULMA VAKALARININ ÖNLENMESİ VE VATANDAŞLARIN CAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA PLAJ VE KIYILARDA DEVRİYE VE DENETİM ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.