Devlet üniversitelerine yoğun talep: doluluk yüzde 99,52'yi buldu

yerleştirme sonuçları ve doluluk oranı:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde devlet üniversitelerindeki doluluk verilerini paylaştı. Toplam 481.684 kontenjandan 479.392'sinin dolmasıyla doluluk oranı yüzde 99,52 olarak kaydedildi. Lisans programlarında doluluk oranı yüzde 99,15, ön lisans programlarında ise yüzde 99,98 düzeyinde gerçekleşti; ön lisanslarda yalnızca 37 kontenjan boş kaldı.

bu sonuçların taşıdığı anlam:

Özvar, bu rakamların salt bir doluluk verisi olmadığını vurgulayarak, sonuçların gençlerin ve ailelerin ülkenin geleceğine duyduğu güven ve umudu gösterdiğini söyledi. Başkanın ifadesiyle: "Devlet üniversitelerimizde yüzde 99,52’ye ulaşan doluluk oranı, bu güvenin ve umudun çok açık bir göstergesidir." Özvar, gençlerin yükseköğretim aracılığıyla daha iyi bir geleceğe ulaşma beklentisinin ve ailelerin çocuklarının eğitimine gösterdiği güvenin bu tabloyu oluşturduğunu belirtti.

erişilebilirlik, kalite ve hedefler:

YÖK Başkanı, Türk yükseköğretim sisteminin en güçlü yönlerinden birinin erişilebilirlik olduğunu kaydetti. Türkiye genelinde yayılan üniversiteler ve merkezi, güvenilir sınav sistemi sayesinde gençlere önemli bir fırsat eşitliği sunulduğunu belirten Özvar, "Biz yükseköğretime erişimi yalnızca üniversite kapısından içeri girmek olarak görmüyoruz" diye konuştu. Hedefin gençlerin nitelikli eğitim almasını, çağın gerektirdiği yetkinlikleri kazanmasını ve mezuniyet sonrası üretken bir hayata hazırlanmalarını sağlamak olduğunu ekledi.

uluslararası öğrenci profilinde Türkiye'nin konumu:

Özvar, Türkiye'nin uluslararası öğrenciler bakımından da güçlü bir tercih merkezi olduğunu vurguladı. OECD verilerine dikkat çekerek, 2024'te üye ülkelere gelen yeni uluslararası yükseköğretim öğrencilerinin sayısının bir önceki yıla göre yüzde 13 azaldığını; buna karşın Türkiye'nin çekim gücünü korumasının önemini belirtti. Başkan, üniversitelerin akademik kapasitesi, kültürel zenginlik ve güvenli, erişilebilir eğitim ortamının ülkeyi uluslararası öğrenciler için cazip kıldığını ifade etti.

dünyadaki eğilimler ve yerleştirme sonuçlarının bağlamı:

Haberde belirtilen küresel eğilimlerde birçok ülkede üniversite kayıtlarının gerilediği, maliyet artışları ve uluslararası öğrenci girişlerinde azalma görüldüğü vurgulandı. Örneğin ABD'de 2010-2021 döneminde lisans öğrenci sayısının yüzde 15 azaldığı; OECD verilerinde ise 2024'te yeni uluslararası öğrencilerdeki düşüşün Kanada'da yüzde 39, Avustralya'da yüzde 22, İngiltere'de yüzde 14 ve ABD'de yüzde 12 olarak gerçekleştiği aktarıldı. Bu küresel tablo birçok ülkeyi yükseköğretim kurumlarını yeniden yapılandırmaya yönlendiriyor.

Özvar, Türkiye'de ortaya çıkan yüksek doluluk oranını korumak ve güçlendirmek için YÖK'ün görevinin bu umudu nitelikli eğitim, daha güçlü araştırma ve mezunlara daha fazla istihdam imkânı sunmak olduğunu belirtti. Yükseköğretimde hem erişim hem kalite hedeflerine odaklanmanın öncelik olacağı vurgulandı.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI EROL ÖZVAR, ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN, "DEVLET ÜNİVERSİTELERİMİZDE YÜZDE 99,52'YE ULAŞAN DOLULUK ORANI, BU GÜVENİN VE UMUDUN ÇOK AÇIK BİR GÖSTERGESİDİR" DEDİ.