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Dönel kavşaktan savrulan araç cami imam odasına girdi

Bolu’da park halindeki araca çarpan otomobil yaklaşık 84 metre savrularak caminin imam odasına girdi; iki yaralı itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:46

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dönel kavşaktan savrulan araç cami imam odasına girdi

Kaza raporu

Bolu Sağlık Mahallesi Yelki Sokak’ta yaşanan kazada, sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil sokakta bulunan caminin imam odasına girdi. Olayda araçta sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza nasıl gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre, E.İ. idaresindeki 14 ACC 234 plakalı otomobil, Dağıstanlı Sokak’ta seyir halindeyken önce park halindeki 14 ABG 141 plakalı araca çarptı. Çarpmanın ardından yoluna devam eden otomobil, yaklaşık 84 metre ilerleyip Yelki Sokak’taki dönel kavşağın üzerinden geçti ve kontrolünü kaybederek caminin imam odasına çarparak durdu.

Müdahale ve sonrası

Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkışan sürücü E.İ. ile yolcu H.F. bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Otomobil çekiciyle kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

BOLU&#039;DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN OTOMOBİL, YAKLAŞIK 84 METRE İLERLEDİKTEN SONRA CAMİNİN...

BOLU'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN OTOMOBİL, YAKLAŞIK 84 METRE İLERLEDİKTEN SONRA CAMİNİN İMAM ODASINA ÇARPARAK DURDU. KAZADA ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ İLE YOLCU YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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