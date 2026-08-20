Tramvay Fındıklı İstasyonu'nda raydan çıktı, yolcular tahliye edildi

Fındıklı İstasyonu'nda tramvay raydan çıktı

T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Fındıklı İstasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olayın ardından tramvayda bulunan yolcular tedbir amacıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi ve bölgeye teknik ekipler sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma:

Ekiplerin müdahalesiyle araç üzerinde yapılan çalışmalar sonucu tramvay yeniden raylara yerleştirildi ve bölgeden kaldırıldı. Tahliye sırasında yaralanan olmadığı belirtildi; ekipler olay yerinde güvenlik kontrolleri ve ilk incelemeleri gerçekleştirdi.

Seferlerdeki aksama ve inceleme:

Kaza nedeniyle T1 hattında kısa süreli sefer aksaması yaşandı. Ulaşımın normale dönmesi için yapılan müdahale kısa sürede sonlandırıldı, ancak ekiplerin bölgedeki detaylı incelemeleri devam ediyor.

T1 KABATAŞ-BAĞCILAR SEFERİNİ YAPAN TRAMVAY, FINDIKLI İSTASYONU’NDA RAYDAN ÇIKTI. TRAMVAYDAKİ YOLCULAR TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ. EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA YENİDEN RAYLARA YERLEŞTİRİLEN TRAMVAY BÖLGEDEN KALDIRILDI.