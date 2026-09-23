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Sinop'ta belediye personeli afet sonrası toplumsal dayanışma için psikososyal eğitim aldı

Sinop'ta 2026 kararları doğrultusunda belediye personeline Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle psikososyal destek farkındalık eğitimi verildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sinop'ta belediye personeli afet sonrası toplumsal dayanışma için psikososyal eğitim aldı

Sinop'ta belediye personeline psikososyal destek eğitimi

Sinop Afet ve Acil Durumlar Psikososyal Destek Grubu'nun 2026 yılı ilk altı aylık il düzeyi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, belediye personeline yönelik psikososyal destek farkındalık eğitimi düzenlendi.

Eğitimin içeriği:

Eğitim programı Psikososyal Destek Temel Farkındalık Eğitimi başlığı altında gerçekleştirildi. Eğitim ve danışmanlık birimi eğiticisi Psikolojik Danışman Armağan Ayazgün tarafından verilen oturumlarda, afet ve acil durumların ardından bireylerin ve toplumun psikososyal ihtiyaçlarına ilişkin temel bilgiler aktarıldı.

Amaç ve iş birliği:

Eğitimde katılımcıların afet sonrası psikososyal destek konusunda farkındalıklarının artırılması, ihtiyaç sahibi bireylerin doğru şekilde yönlendirilmesi ve ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi. Programın planlanmasında, psikososyal destek ana çözüm ortağı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile destek çözüm ortağı il müdürlüklerine yönelik eğitimlerin yer aldığı belirtildi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen eğitimlerin afet ve acil durumlarda vatandaşlara sunulacak psikososyal destek hizmetlerinin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesine katkı sağlamasının amaçlandığı vurgulandı.

Eğitimler, yerel yönetim personelinin afet anı ve sonrasında toplumsal dayanışmayı güçlendirecek yönlendirme ve destek süreçlerine hazırlıklı olmasını sağlamayı amaçlıyor.

SİNOP’TA AFET VE ACİL DURUMLARDA YÜRÜTÜLEN PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARINA YÖNELİK FARKINDALIĞIN...

SİNOP’TA AFET VE ACİL DURUMLARDA YÜRÜTÜLEN PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARINA YÖNELİK FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA BELEDİYE PERSONELİNE EĞİTİM VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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