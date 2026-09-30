Kadir Bozan yeniden aday: Kars'ta üretim, ticaret ve turizmi büyütme hedefi

Kadir Bozan yeniden adaylığını açıkladı:

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, 2 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek seçimlerde başkanlığa yeniden aday olduğunu duyurdu. Bozan, geride kalan dönemde yürüttükleri projeleri ve yeni dönem hedeflerini üyelerle paylaştı.

Azerbaycan ile ilişkiler ve bölgesel forumlar:

Bozan, Kars'ın dışa açılmasında Azerbaycan ile geliştirilen ilişkilerin belirleyici olduğunu belirtti. 17 Haziran 2025'te Kars'ta düzenlenen Türkiye-Azerbaycan sınır bölgeleri bölgesel ekonomi forumu ile Nahçıvan'da gerçekleştirilen ikinci forumun iş dünyası arasında köprü kurduğunu vurguladı. Bu temasların karşılıklı ticari bağlantıları sürdürdüğünü aktardı.

Ulaşım ve ekonomik kazanımlar:

Bozan, Kars ile Bakü arasındaki doğrudan uçak seferlerinin kent ekonomisine katkı sağladığını söyledi. 30 Temmuz 2026'da kente inen ilk uçakla birlikte turizm, ticaret ve ulaşımda yeni bir hattın açıldığını ifade etti ve KATSO'nun bu hattın hayata geçirilmesine katkı sunduğunu belirtti.

İlde üretilen kaşar, gravyer, bal ve hayvancılık ürünlerinin yanı sıra tarih ve turizm değerlerinin daha geniş pazarlara taşınması için fuar, iş görüşmeleri ve tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Bozan, oda hizmetlerinin güçlendirilmesine de önem verdiklerini belirtti. Kars TOBB UYUM Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılmasıyla iş dünyasının kentte uyuşmazlık çözümüne erişiminin sağlandığını kaydetti.

Yeni dönemde sınır kapılarının ticarete katkısının artırılması, lojistik altyapının güçlendirilmesi ve demir yolu bağlantılarının ekonomiye daha fazla katkı sunması gerektiğini vurgulayan Bozan, turizmde ziyaretçilerin kentte daha uzun kalmasını sağlamayı ve gelirlerin yerel işletmelere daha fazla yansımasını hedeflediklerini söyledi. Tarım ve hayvancılıkta ise üretim kadar işleme, markalaşma ve pazarlamaya da öncelik verileceğini ifade etti. "Kars’ta üretilen değerin daha büyük bölümü yine Kars’ta kalmalıdır" dedi.

Açıklamasının sonunda üyelerden geçmiş dönemde yapılan çalışmaları ve yeni hedefleri değerlendirmelerini isteyen Bozan, "Kars için daha yapacak çok işimiz var" diyerek, "Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına adayım. Başlattığımız çalışmaları daha ileri taşımak, Odamızı güçlendirmek ve Kars için yeni imkânların önünü açmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

KADİR BOZAN YENİDEN ADAYLIĞINI AÇIKLADI(KARS-İHA)