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Eğitime ses veren bağış: İbrahim Duru'ya rektörlükte plaket

Durular Tarım Başkanı İbrahim Duru, Bigadiç Meslek Yüksekokulu'na verdiği profesyonel ses sistemi bağışı için Balıkesir Üniversitesi'nde plaket aldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eğitime ses veren bağış: İbrahim Duru'ya rektörlükte plaket

Bağış ve kabul töreni:

Durular Tarım Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Duru, Bigadiç Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'na sağladığı profesyonel ses sistemi ile eğitime yaptığı katkı nedeniyle Balıkesir Üniversitesi rektörlüğünde kabul edildi. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Duru'ya bağışı için plaket takdim edildi.

Törene katılan isimler:

Görüşmede Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl, Bigadiç Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Binali Kılıç, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hüseyin Özsoy ve Yüksekokul Sekreteri Nurgül Karabayır da hazır bulundu.

Rektörün değerlendirmesi:

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, bu tür desteklerin eğitimin niteliği ve öğrencilerin daha uygun öğrenim ortamlarına erişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Oğurlu, İbrahim Duru'nun duyarlılığı ve Bigadiç Meslek Yüksekokulu'na sağladığı katkı nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Bağış, eğitim altyapısının güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayarak konferans ve eğitim faaliyetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor. Üniversite ile yerel iş dünyası arasındaki bu tür iş birliği örnekleri, kurumun hizmet kapasitesini desteklemenin yanı sıra toplumsal sorumluluk bilincinin de somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

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Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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