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Sinop’ta rüzgâr ve dalga uyarısı: kuzey kıyılarında denize girilmeyin

Sinop Valiliği uyarısına göre Meteoroloji ve Sahil Güvenlik verileriyle kuzey sahillerinde dalga 1 m, rüzgâr 15 deniz mili; Perşembe'ye kadar denize girilmemesi istendi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sinop’ta rüzgâr ve dalga uyarısı: kuzey kıyılarında denize girilmeyin

Sinop'ta deniz koşulları uyarısı:

Sinop Valiliği, Meteoroloji Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı verilerine dayanarak il genelindeki olumsuz deniz şartları nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, muhtemel boğulma vakalarını önlemek amacıyla belirlenen kuzey sahillerinde denize girilmemesi istendi.

Beklenen deniz şartları:

Yetkililer tarafından paylaşılan verilere göre dalga yüksekliğinin 1 metre ve rüzgâr hızının 15 deniz mili olması bekleniyor. Bu koşulların, yüzme ve kıyı faaliyetlerinde risk oluşturabileceği vurgulandı.

Uyarılan bölgeler ve süre:

Açıklamada özellikle Sarıkum ile Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli arasındaki sahil kesimi ile Sırakaraağaçlar Deresi, Su Ürünleri Fakültesi karşısındaki Akliman Köprüsü ve Ada başına kadar olan kuzey sahillerinde denize girilmemesi gerektiği belirtildi. Vatandaşlardan, deniz koşulları normale dönene kadar bu bölgelere giriş yapmamaları; yetkililerin çağrılarına uymaları istendi. Perşembe gününe kadar belirlenen sahillerde denize girilmemesi uyarısı tekrarlandı.

Yetkililer, can güvenliği açısından uyarıların dikkate alınmasını ve herhangi bir olumsuz durumda sahil güvenlik birimleriyle iletişime geçilmesini önemle istedi.

SİNOP’TA OLUMSUZ DENİZ ŞARTLARI NEDENİYLE KUZEY SAHİLLERİNDE DENİZE GİRİLMEMESİ KONUSUNDA UYARI...

SİNOP’TA OLUMSUZ DENİZ ŞARTLARI NEDENİYLE KUZEY SAHİLLERİNDE DENİZE GİRİLMEMESİ KONUSUNDA UYARI YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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