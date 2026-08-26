Arpaçay’da köy yön tabelaları kurşunlandı, ulaşım riski vurgulandı

Olayın ayrıntıları:

Kars’ın Arpaçay ilçesinde köy yollarına yerleştirilen yön ve mesafe tabelaları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş edilerek tahrip edildi. Levhaların birçoğu kurşun izleriyle delik deşik olurken bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.

Yol güzergahlarında sürücülere rehberlik eden bu tabelalar, Karayolları ve ilgili kurumlar tarafından yol kenarlarına konulmuş bulunuyor. Özellikle bölgeyi bilmeyen sürücüler için yön ve kilometre bilgilerinin yer aldığı levhaların zarar görmesi, ulaşımda aksamalara ve güvenlik endişelerine yol açma riski taşıyor.

Vatandaş tepkisi ve beklentiler:

Bölgede yaşayan vatandaşlar, tabelalara yönelik bu sorumsuz davranışa tepki gösterdi. Birçok kişi, olayın yalnızca kamu malına zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda sürücü güvenliğini de tehlikeye attığını vurguladı. Vatandaşlar, benzer tahribatların tekrar yaşanmaması için denetimlerin artırılmasını istedi.

Vatandaşlar ayrıca şunları ifade etti: Bu tabelalar vatandaşların yolunu bulması ve güvenli ulaşım sağlaması için konuluyor. Birilerinin eğlence veya başka bir nedenle bunları silahla hedef alması kabul edilemez.

Yapılması beklenenler:

Tabelaların yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için yenileme ve onarım çalışmalarının yapılması bekleniyor. Olayın aydınlatılması amacıyla ilgili birimlerin inceleme başlatması ve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tespit edilmesi isteniyor.

Vatandaşların talepleri arasında, yol kenarı denetimlerinin sıklaştırılması ve kamu mallarına yönelik vandalizmin önlenmesi yer alıyor. Yetkililerden gelecek açıklamalar ile yapılacak onarım çalışmalarının zamanlaması ve sorumluların tespiti takip edilecek konular arasında.

Olay, bölgedeki ulaşım güvenliği açısından dikkat çekici bulunurken, zarar gören tabelaların yenilenmesi ve benzer eylemlerin önüne geçilmesi için somut adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor.

ARPAÇAY’DA YOL TABELALARINI HEDEF TAHTASINA ÇEVİRDİLER(KARS-İHA)