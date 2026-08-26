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Araçlara bırakılan broşürlerle bağımlılığa karşı bilinç çağrısı: Yeşilay Kars harekete geçti

Yeşilay Kars Şubesi, kent genelinde araçlara broşür bırakarak tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığına karşı toplumsal bilinç oluşturmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Araçlara bırakılan broşürlerle bağımlılığa karşı bilinç çağrısı: Yeşilay Kars harekete geçti

Yeşilay Kars'tan araç odaklı farkındalık çalışması

Yeşilay Kars Şubesi, kent genelinde yürüttüğü farkındalık çalışmasıyla bağımlılıkla mücadele mesajlarını gündelik hayata taşımayı amaçladı. Ekipler, sürücülere doğrudan ulaşılamayan noktalarda araçlara bilgilendirici broşürler bırakarak mesajların daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı.

Uygulama ve hedef kitle:

Hazırlanan broşürlerde bağımlılığın birey, aile ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Çalışma özellikle tütün, alkol, madde, teknoloji ve diğer bağımlılık türlerine karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Araçlar üzerinden yapılan dağıtımla sürücüler ve yolcular doğrudan bilgilendirildi; böylece kısa temas imkânı olan alanlarda bile etkili bir bilgilendirme sağlanmış oldu.

Toplumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik:

Yeşilay Kars Şubesi, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel bir mesele olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk gerektirdiğini vurguladı. Şube yetkilileri, vatandaşların bilinçlenmesine katkı sunmak amacıyla farkındalık çalışmalarının farklı alanlarda ve yöntemlerle devam edeceğini bildirdi.

Gerçekleştirilen çalışma, günlük yaşamın önemli bir parçası olan araçları iletişim aracı olarak kullanarak bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve bilinçli bir yaşam çağrısını güçlendirmeyi amaçlıyor ve Yeşilay'ın mesajlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması için benzer girişimlerin süreceği ifade edildi.

YEŞİLAY KARS’TAN BAĞIMLILIKLARA KARŞI FARKINDALIK ÇALIŞMASI(KARS-İHA)

YEŞİLAY KARS’TAN BAĞIMLILIKLARA KARŞI FARKINDALIK ÇALIŞMASI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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