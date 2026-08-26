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Gülümseten ziyaret: Halit Doğan Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda öğrencilerle etkinliklere katıldı

Başkan Halit Doğan, Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret ederek yaz okulu çalışmalarını inceledi; öğrencilerle gülerek etkinliklere katıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gülümseten ziyaret: Halit Doğan Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda öğrencilerle etkinliklere katıldı

Başkanın ziyareti ve renkli anlar:

Samsun'un Atakum ilçesindeki Zafer Özel Eğitim Meslek Okulunu yaz okulu kapsamında ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, öğrencilerle yakından ilgilendi. Doğan, öğrencilerle birlikte Samsunspor bilekliği yaptı, çilek temizledi ve serada yetiştirilen ürünleri inceledi. Ziyaret sırasında öğrencilerin "Çalışın başkanım, boş durmak yok" sözleri ortamda gülümsemelere yol açtı.

serada ve tarım atölyesinde yapılan çalışmalar:

Başkan Doğan, okulda özel öğrencilerin yürüttüğü çalışmaları öğretmenler ve velilerden dinleyerek yerinde inceledi. Serada öğrencilerin diktiği çiçekleri dikkatle gözden geçiren Doğan, açık alandaki tarım atölyesinde yetiştirilen domates, biber ve çeşitli ürünleri gördü. Ziyaret sırasında Doğan, öğrencilerin gerçekleştirdiği etkinliklerden birine de eşlik ederek onlarla vakit geçirdi ve çalışmalarını takdir etti.

okulun gelecek planları ve mezuniyet sonrası bağların sürdürülmesi:

Ziyarette konuşan Başkan Doğan, yaz okulu etkinliklerinin son günlerine gelindiğini belirterek, "Biz de kendilerini ziyaret ettik. Çocuklarımızın daveti üzerine buradayız. Velilerimizle beraber çocuklarımızın yaz boyunca yapmış olduğu çalışmaları da görmüş olduk" dedi. Serada ve atölyede yapılan üretimlere vurgu yapan Doğan, "Çocuklarımızın diktiği çiçekleri görüyoruz. Yan taraftaki açık alanda ise çocuklarımızın tarım atölyesinde yetiştirdiği ürünleri görüyoruz. İçeride de yapmış oldukları etkinliklerden birine biz de eşlik ettik" ifadelerini kullandı.

Öğretmen ve velileri tebrik eden Doğan, öğrencilerin okulu çok sevdiklerini aktararak okul için yeni bina planlarını açıkladı: "Çocuklarımız burada çok güzel işlere imza atıyorlar. Tabii, çocuklarımız mezun olmak istemiyor. Okulu çok sevdikleri için yan tarafa da bir bina istediler. Şimdi arkadaşlarımız o binayla ilgili çalışmalara başlayacak ve hemen o binayı da yapmış olacağız." Doğan, yeni binanın mezuniyet sonrası da öğrencilerin okulla bağlarını sürdürmelerine katkı sağlayacağını belirterek, "O binayı yapınca da inşallah çocuklarımızın mezun olduktan sonra, en güzel hatıralarını biriktirdikleri okulla ilişkilerini devam ettirmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Öte yandan Başkan Doğan, öğrencilerin ekim ayında gerçekleştireceği Marmaris gezisi için otobüs tahsis edilmesini sağladı, öğrencilere kahvaltı ikramında bulundu ve gezi kapsamında Balonya ile Astorya gibi merkezlere götürülmeleri konusunda destek verdiği bildirildi.

Okul Müdürü Mustafa Yiğit ise ziyaret ve sağlanan destekten ötürü Başkan Halit Doğan'a teşekkür etti.

ÖĞRENCİLERLE YAKINDAN İLGİLENEN DOĞAN, ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE SAMSUNSPOR BİLEKLİĞİ YAPTI, ÇİLEK...

ÖĞRENCİLERLE YAKINDAN İLGİLENEN DOĞAN, ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE SAMSUNSPOR BİLEKLİĞİ YAPTI, ÇİLEK TEMİZLEDİ VE SERADA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERİ İNCELEDİ. ZİYARETTE ÖZEL ÖĞRENCİLERİN BAŞKAN DOĞAN’A YÖNELİK, "ÇALIŞIN BAŞKANIM, BOŞ DURMAK YOK" ŞEKLİNDEKİ GÜLÜMSETEN SÖZLERİ RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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