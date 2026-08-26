Psikososyal destekte Eskişehir örneği: koordinasyon ve hazırlık vurgulandı

Eskişehir'de, afet ve acil durumlar sonrasında sunulacak psikososyal destek hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik değerlendirmeler yapıldı. Toplantı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi ve katılımcılar hizmetlerin koordineli yürütülmesine odaklandı.

Toplantının odak noktaları:

Oturumlarda öncelikle Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek (PSD) Çözüm Ortakları çerçevesinde mevcut kapasitenin değerlendirilmesi ele alındı. İhtiyaç analizleri, saha müdahalelerinin hızlandırılması, psikososyal destek ekiplerinin görev tanımları ve hizmet erişiminin sürdürülebilirliği üzerine görüşler paylaşıldı.

Katılımcılar, müdahale sonrası dönemlerde psiko-eğitim, kriz yönetimi, çocuk ve hassas gruplara yönelik yaklaşımlar ile gönüllülerin koordinasyonunun önemini vurguladı. Hizmetlerin yerel dinamiklerle uyumlu ve kültürel açıdan hassas olması gerektiği öne çıktı.

Kurumlar arası koordinasyon ve adımlar:

Toplantıda kurumlar arası iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi, bilgi ve kaynak paylaşımının sistematikleştirilmesi önerildi. Müdahale planlarının entegrasyonu, yönlendirme/protokol akışlarının netleştirilmesi ve ortak eğitim programlarının planlanması gibi somut adımlar masaya yatırıldı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile birlikte yürütülen görüşmelerde, afet ve acil durumlar sonrasında psikososyal destek hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesi hedefi yeniden teyit edildi. Toplantı, kurumlar arası iletişim ve saha hazırlıklarının geliştirilmesi yönünde mutabakatla sona erdi.

ESKİŞEHİR'DE ACİL DURUMLAR SONRASINDA SUNULACAK PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU.