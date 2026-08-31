Caparov ve Pezeşkiyan bişkek'te ticari ve kültürel iş birliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu

görüşmenin kapsamı:

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve 6. Dünya Göçebe Oyunları vesilesiyle Bişkek'te bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmede iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin durumu ve geleceğine dair kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı bildirildi.

ikili ilişkilerde öncelikli alanlar:

Taraflar ticari-ekonomik ilişkiler, enerji, ulaştırma ve lojistik altyapı ile kültür ve insani alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesini önceliklendirdi. Görüşme, söz konusu alanlarda karşılıklı etkileşimin artırılması ve pratik projelerin geliştirilmesi yönünde mutabakatla sürdü.

Caparov görüşmede, "Ülkelerimiz arasındaki tarihi yakınlığa, karşılıklı saygıya ve güvene dayalı ilişkilerimizi daha da geliştirmeye her zaman hazırız. Bununla birlikte ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için Kırgızistan ile İran arasındaki ticari ekonomik, enerji, ulaştırma, lojistik, kültür ve diğer perspektifli alanlarda karşılıklı etkileşimi geliştirmeye geniş imkanlar olduğunu düşünüyorum. 2027-2028 dönemi için BM Güvenlik Konseyi’nin daimi olmayan üyeliğine Kırgızistan’ın adaylığına verdiğiniz destek için teşekkür ederim. BM’de iki ülkenin çıkarları doğrultusundaki meselelere ilişkin olarak İran ile yoğun işbirliğine hazırız. Dünya Göçebe Oyunlarına 100’ü aşkın sporcudan oluşan İran heyetinin katılımını destekliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Bu ülkelerimiz arasındaki kültürel ve spor ilişkilerini daha da pekiştirmeye imkan sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

bölgesel gündem ve davetler:

Pezeşkiyan ise Caparov’u 31 Ağustos Kırgızistan’ın Bağımsızlık Günü nedeniyle tebrik etti, Kırgızistan’ın ŞİÖ dönem başkanlığını başarıyla tamamlamasından dolayı kutladı ve örgüt kapsamında düzenlenen etkinliklerin yüksek düzeyde organize edilmesine teşekkür etti. Ayrıca İran’ın Kırgızistan’ın BM Güvenlik Konseyi’ne daimi olmayan üye adaylığına verdiği desteği yineledi.

Pezeşkiyan görüşmede, "Kırgızistan’ın ŞİÖ dönem başkanlığını başarıyla tamamlamasından dolayı tebrik ediyorum ve ŞİÖ kapsamında İran heyetinin katıldığı birçok etkinliğin yüksek düzeyde organize edilmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Kırgızistan’ın BMGK’ye daimi olmayan üye seçilmesi nedeniyle tebrik ediyorum. İran Kırgızistan’ın adaylığını destekledi. Sizi 1-2 Aralık’ta Tahran’da gerçekleşecek olan etkinliğe sizi davet ediyorum" dedi.

Görüşme, iki ülke arasında mevcut bağların pekiştirilmesi ve ticaret, enerji, ulaşım ile kültürel değişim alanlarında somut iş birlikleri geliştirilmesi yönünde karşılıklı niyet bildirimleriyle sonlandı.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV, İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN İLE BİR ARAYA GELDİ.