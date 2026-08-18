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Şirvan'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Siirt'in Şirvan ilçesi Subaşı Mezrası'nda çıkan orman yangını ekipler ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü; zarar ve neden için inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:58

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şirvan'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Şirvan'da orman yangını kontrol altına alındı

Siirt'in Şirvan ilçesinde, Subaşı Mezrası yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Edinilen bilgilere göre yangın, Subaşı Mezrası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Şirvan ve Siirt itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına ayrıca jandarma personeli ve bölge köylüleri destek verdi.

Ortak müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü, ekipler soğutma ve güvenlik çalışmalarına devam etti.

Zarar tespit ve soruşturma:

Yangında zarar gören alanın büyüklüğünün belirlenmesi ve yangının çıkış nedeninin tespiti amacıyla yetkililerce inceleme başlatıldı. Sahada yapılacak değerlendirmelerin ardından resmi rapor hazırlanacak.

Yetkililer, bölge halkını olası yangın risklerine karşı dikkatli olmaya ve şüpheli durumları derhal bildirmeye çağırdı.

SİİRT’İN ŞİRVAN İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN VE KÖYLÜLERİN MÜDAHALESİYLE...

SİİRT’İN ŞİRVAN İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN VE KÖYLÜLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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