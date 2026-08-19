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Sivaslı'da 120 kilo bandrolsüz tütün ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde jandarma, bir evde yaptığı aramada 120 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ile uyuşturucu ve çok sayıda kaçak mal ele geçirdi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sivaslı'da 120 kilo bandrolsüz tütün ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Sivaslı'da 120 kilo bandrolsüz tütün ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivaslı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir şahsın evinde adli arama yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

operasyon detayları:

Aramada 120 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün, 5 gram kubar esrar, 1.600 adet bandrolsüz dolu makaron, 32 adet nargile aroması, 44 adet elektronik sigara likidi ve 600 adet bandrolsüz boş makaron bulundu.

adli işlem:

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma" ile 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

UŞAK’IN SİVASLI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ŞAHSIN EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 120 KİLO...

UŞAK’IN SİVASLI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ŞAHSIN EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 120 KİLO BANDROLSÜZ KIYILMIŞ TÜTÜN İLE ÇEŞİTLİ KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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