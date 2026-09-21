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Sivas'ta minderde rekabet: doğu grubu taekwondo müsabakaları tamamlandı

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Doğu Grubu taekwondo müsabakalarına 40 ilden yaklaşık 600 kişi katıldı; madalyalar törenle takdim edildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sivas'ta minderde rekabet: doğu grubu taekwondo müsabakaları tamamlandı

Müsabakaların ayrıntıları:

Taekwondo Doğu Grubu Müsabakaları, Taha Akgül Spor Salonunda düzenlendi. Organizasyon, Türkiye Taekwondo Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında yer aldı ve iki gün sürdü.

Katılım ve rekabet:

Etkinliğe 40 ilden sporcu, antrenör ve idareciler katıldı; toplamda yaklaşık 600 kişinin yer aldığı organizasyonda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar farklı sıklet ve yaş kategorilerinde gerçekleştirildi.

Madalya töreni ve kapanış:

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporcular için bir madalya töreni düzenlendi. Madalyalar, protokol üyeleri ve şube müdürleri tarafından sporculara takdim edildi ve etkinlik madalya töreninin ardından sona erdi.

TAEKWONDO DOĞU GRUBU MÜSABAKALARI, 40 İLDEN YAKLAŞIK 600 SPORCU, ANTRENÖR VE İDARECİNİN...

TAEKWONDO DOĞU GRUBU MÜSABAKALARI, 40 İLDEN YAKLAŞIK 600 SPORCU, ANTRENÖR VE İDARECİNİN KATILIMIYLA SİVAS’TA DÜZENLENDİ. TAHA AKGÜL SPOR SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜSABAKALAR, DERECEYE GİREN SPORCULARA MADALYALARININ TAKDİM EDİLMESİYLE SONA ERDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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