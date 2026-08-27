Siverek'te jandarma ekipleri kesinleşmiş cezası olan şahsı yakaladı

olay ve yakalama:
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 5 yıl 1 ay 7 gün hapis cezası bulunan Ş.İ. isimli şahıs, Siverek ilçesinde JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
gözaltı ve adli süreç:
Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edileceğini bildirdi.
devam eden çalışmalar:
Jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
SİVEREK
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