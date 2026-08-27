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Siverek'te jandarma ekipleri kesinleşmiş cezası olan şahsı yakaladı

Şanlıurfa jandarma JASAT ekipleri, hakkında hırsızlıktan kesinleşmiş 5 yıl 1 ay 7 gün hapis cezası bulunan Ş.İ.'yi Siverek'te yakalayıp gözaltına aldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Siverek'te jandarma ekipleri kesinleşmiş cezası olan şahsı yakaladı

olay ve yakalama:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 5 yıl 1 ay 7 gün hapis cezası bulunan Ş.İ. isimli şahıs, Siverek ilçesinde JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

gözaltı ve adli süreç:

Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edileceğini bildirdi.

devam eden çalışmalar:

Jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

SİVEREK

SİVEREK

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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