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Sivrihisar'da Paşakadın mevkiinde dorse lastiği tutuştu, sürücü yangının yayılmasını engelledi

Sivrihisar Paşakadın mevkiinde seyir halindeki tırın dorse lastiğinde çıkan yangın, sürücünün çekiciyi ayırması ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 17:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sivrihisar'da Paşakadın mevkiinde dorse lastiği tutuştu, sürücü yangının yayılmasını engelledi

Paşakadın mevkiinde ortaya çıkan dorse yangını

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Paşakadın mevkiinde, Sivrihisar-Eskişehir kara yolu üzerinde seyir halindeki bir tırın dorse lastiğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyümeye başladı; bölgedeki diğer sürücüler ve çevredekiler de durumu fark etti.

sürücünün hızlı kararı:

Tır sürücüsü, alevleri görünce aracı güvenli şekilde sağa çekti ve çekiciyi dorseden ayırdı. Bu adım, yangının ön kabine ve çekiciye sıçramasını engelleyerek riskin yayılmasını önledi.

itfaiye müdahalesi ve görüntüler:

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yaşanan hareketli anlar ise yoldan geçen bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı.

SİVRİHİSAR’DA TIR DORSESİNDE ÇIKAN YANGIN

SİVRİHİSAR’DA TIR DORSESİNDE ÇIKAN YANGIN

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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