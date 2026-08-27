Şoför: gördüklerimi anlatamayınca tutuklandım

duruşmada şoförün savunması:

Tutuksuz sanık Bayram Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski yöneticilerine ilişkin "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ikinci duruşmasında savunma yaptı. Yıldırım, 2019 yılında Ertan Yıldız’ın makam şoförü olarak işe başladığını, ev ve özel işler için de görev yaptığını belirtti.

Yıldırım, soruşturma sürecinde verdiği etkin pişmanlık beyanını hatırlatarak bir seferinde Yıldız’ın kendisine bir koli verdiğini, daha sonra Bakırköy Belediyesi'ne gittiklerini anlattı. Kutunun ağzının biraz açık olduğunu ve içinde çok sayıda tablet ile telefon gördüğünü söyledi. Yıldız’ın kendisine 'ailene bakacağım, avukat tutacağım, seni kurtaracağım' dediğini aktardı.

avukat ve tahliye iddiası:

Sanık, Yıldız’ın gönderdiği avukatın kendisini 'tahliye olacağım' diye kandırdığını iddia etti. Savcılık öncesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini beyan ettiğini ve bildiklerini anlattığını söyledi. Yıldırım, ifadesinde Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu adlarını söylediğini, savcılığa sandıklar ve paraların varlığına ilişkin bilgiler verdiğini belirtti.

Yıldırım ayrıca, Ertan Yıldız cezaevine girdiğinde odasını kendisinin boşalttığını, eşyalar arasında çekmecede market kartları bulduğunu ve bunları emniyete teslim ettiğini anlattı. Sanıklarla iddianame arasındaki çelişkiye dikkat çekti ve bu konuda beraat talep etti.

mahkeme ve soru-cevaplar:

Mahkeme başkanı, Yıldırım’ın etkin pişmanlık ifadesindeki 'bir yemek dağıtım firmasının araçlarında para gelirdi' beyanını görüp görmediğini sordu; Yıldırım bu iddiayı görmediğini, sadece şoför arkadaşlardan duyduğunu söyledi. Başkan, diğer şoförlerin beyanlarının Yıldırım’ı doğrulamadığını belirterek çelişkiye dikkat çekti. Yıldırım soruya yanıt vermeyerek beraatini talep etti.

Savcının, iddianamedeki Capa City AVM otoparkında rüşvet teslimine ilişkin sorusu hatırlatıldı; Yıldırım bu teslimata aracılık edildiği yönündeki iddiaları ve paraların kimlere gittiğine ilişkin bildirimlerini yineledi fakat nakit veya çek olarak teslim edilip edilmediğini bilmediğini söyledi.

diğer sanıkların savunmaları:

Tutuksuz sanık Altan Gözcü savunmasında, belirli teslimatlar yaptığını ancak bu paraların rüşvet olduğunu bilseydim asla almazdım dedi. Hakkındaki iddiaları reddederek KİPTAŞ projelerinde kendisine ait bir mülkiyetin bulunmadığını belirtti.

Tutuksuz sanık Bülent Yılmaz ise eşinin adına aldığı dairelerden söz etti; ödemeler ve sonrasında dairelerin Aso İnşaat’a iade edildiğini, şu an firma nezdinde borçlu göründüğünü anlattı. Yılmaz ayrıca 2019 seçim sürecinde Adem Soytekin’in bazı organizasyonları üstlendiğini ve seçim malzemelerinin gönderildiğini duyduğunu kabul etti.

Duruşmada ayrıca Metin Gül ve Adem Soytekin aracılığıyla geçen, Fatih Keleş lehine konuşulan 2 milyon TL iddiası da gündeme geldi; sanıklar bu rakamın eklenmesinden haberdar olduklarını, paranın verilip verilmediğini bilmediklerini ifade etti.

Duruşma, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren tutuksuz sanık Nezahet K.’nin savunması ile devam ediyor.

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