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Kocasinan'da yaz programları çocukların yeteneklerini açığa çıkarıyor

Kocasinan Belediyesi'nin yaz programları, Kocasinan Akademi ve Çocuk Kulübü'nde çocuklara sanat, spor ve zekâ oyunlarıyla eğitim imkânı sunuyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kocasinan'da yaz programları çocukların yeteneklerini açığa çıkarıyor

Kocasinan'da yaz programları çocuklarda yeni ufuklar açıyor:

Kocasinan Belediyesi, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklara yönelik hazırladığı birbirinden özel etkinlik ve kurslarla dikkat çekiyor. Belediye bünyesindeki Kocasinan Akademi, İnovasyon Merkezi ve Kocasinan Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen programlar; sanat, spor, kültür ve zekâ oyunları ekseninde tasarlanıyor. Bu sayede çocuklar hem yeni beceriler kazanıyor hem de yaşıtlarıyla sosyal ilişkilerini güçlendiriyor.

etkinlik çeşitliliği ve eğitim alanları:

Yaz programlarında tiyatro, yüzme, bağlama, gitar, el sanatları, resim, halk oyunları ve zekâ oyunları gibi geniş bir yelpaze bulunuyor. Etkinlikler, hem bireysel yetenekleri ortaya çıkarmayı hem de takım çalışması, disiplin ve özgüven gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Katılımcı çocuklar, uygulamalı derslerle yeni hobiler ediniyor ve yazı dolu dolu değerlendirme imkânı buluyor.

amaç, yöntem ve değer odaklı yaklaşım:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocuklara yönelik hizmetlerde önceliklerinin onların geleceği olduğunu vurgulayarak, 'Geleceğimizin teminatı her bir çocuğumuz, bizim için ayrı bir değer ve zenginliktir. Onların hayallerine, yeteneklerine ve gelişimlerine katkı sunmak bizim en önemli görevlerimizden biridir.' dedi. Başkan Çolakbayrakdar ayrıca ilçe yatırımlarında çocukların merkeze alındığını ve 'pozitif ayrımcılık' ilkesini benimsediklerini belirtti.

Programlar Mimarsinan ve Ertuğrulgazi tesislerinde gerçekleştiriliyor; düzenlenen aktivitelerin günün ve haftanın anlam ve önemine göre şekillendirilen özel bölümleri de bulunuyor. Bu bölümlerde çocuklara millî ve manevî değerleri içeren mesajlar aktarılarak hem kültürel bilinç hem de sosyal sorumluluk duygusu geliştirilmesi amaçlanıyor. Belediye yetkilileri, gerçekleştirilen çalışmaların çocukların özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını ifade ediyor.

Etkinliklere gösterilen yoğun ilgi renkli görüntüler oluştururken, minik katılımcılar öğrendikleri yeni bilgiler ve kazandıkları becerilerle yaz tatilini hem eğlenceli hem de öğretici şekilde geçiriyor. Belediye, 'Bütün gayretimiz; büyük ve güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi yetişebilmesi içindir.' anlayışıyla çalışmaya devam edeceğini bildiriyor.

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Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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