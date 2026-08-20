Vezirköprü'de güvenliğe yeni sorumluluk: Mustafa Yaşar ilçe emniyet müdürü oldu

Vezirköprü'de ilçe emniyet müdürlüğü görev değişimi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Emniyet Amiri Mustafa Yaşar atandı.

atama süreci ve önceki görevleri:

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Yaklaşık 1 yıldır Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Başkomiser olarak görev yapan Mustafa Yaşar, geçtiğimiz aylarda terfi ederek Emniyet Amiri rütbesine yükselmişti ve bu atamayla ilçe emniyet müdürü olarak görevlendirildi.

denetimler ve öncelikli uygulamalar:

Göreve başlamasının ardından Yaşar, ilçe genelinde güvenlik ve trafik denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. "Kask, emniyet kemeri, sürücü belgesi gibi denetimlerimiz aynı şekilde devam edecek" sözleriyle önceliklerini açıkladı.

Atama, ilçede hizmet sürekliliğinin sağlanması ve trafik ile asayiş denetimlerinin etkin biçimde sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirildi.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ AHMET ÇELİK'İN SAMSUN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNİN ARDINDAN VEZİRKÖPRÜ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE EMNİYET AMİRİ MUSTAFA YAŞAR ATANDI.