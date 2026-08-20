Patnos'ta sezaryenle ilk doğum yapan annenin ikinci gebeliği normal doğumla sonuçlandı

Patnos Devlet Hastanesi'nde doğum başarısı

Patnos Devlet Hastanesi, Anne Dostu Hastane vizyonu doğrultusunda anne adaylarını doğal doğuma teşvik etmeye devam ediyor. Kurumun izlediği protokoller ve yaklaşımlar sayesinde, ilk bebeğini sezaryenle dünyaya getiren bir anne, ikinci gebeliğinde güvenli bir şekilde normal doğum (SSVD) gerçekleştirdi.

Doğum süreci ve ekip:

Doğum, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Can Berk Karabudak ile Doğumhane Sorumlu Ebesi Gülistan Ateş eşliğinde yürütüldü. Doğumhane Servisi ekibinin titiz takibi ve uygulanan izlemlerle süreç sorunsuz tamamlandı. Doğumun ardından yapılan sağlık kontrollerinde anne ve bebeğin tam sağlık haliyle taburcu edildiği bildirildi.

Uzmanların görüşü ve kurumun yaklaşımı:

Hastane yetkilileri ve uzmanlar, "bir kez sezaryen, her zaman sezaryen" anlayışının otomatik bir kural olmadığını, uygun tıbbi değerlendirme ve hekim gözetimiyle normal doğumun mümkün olabileceğini vurguladı. Patnos Devlet Hastanesi yönetimi, anne tercihlerine saygı göstererek ve anne-bebek sağlığını ön planda tutarak nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirtti.

PATNOS DEVLET HASTANESİNDE BÜYÜK BAŞARI: İLKİ SEZARYEN OLAN ANNE İKİNCİ BEBEĞİNİ NORMAL DOĞUMLA KUCAĞINA ALDI