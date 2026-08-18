Söke'de sağlık personeline kronik böbrek yetmezliğinde erken tanı ve izlem eğitimi

Söke'de düzenlenen eğitim programı:

Aydın'ın Söke ilçesindeki Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltmek amacıyla kronik böbrek hastalığı konusunda bir eğitim programı gerçekleştirdi. Programda İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ali Doğan tarafından kronik böbrek yetmezliğinin tanımı ve yönetimine ilişkin kapsamlı sunumlar yapıldı.

Eğitimin odak noktaları:

Sunumda kronik böbrek yetmezliğinin nedenleri ve risk faktörleri ayrıntılı biçimde ele alındı. Ayrıca hastalığın erken tanısı, takip süreçleri, ilerlemesinin önlenmesine yönelik uygulamalar ve tedavi yaklaşımları üzerinde duruldu. Eğitim sırasında sağlık çalışanlarına güncel kılavuzlar ve pratik takip önerileri paylaşıldı; erken dönemde tespit ve düzenli izlemin hasta sonuçlarını iyileştirebileceği vurgulandı.

Yönetim ve mesleki gelişim vurgusu:

Eğitime, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz de katılarak sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Hastane yönetimi, bu tür eğitimlerin çalışanların mesleki gelişimine katkı sağladığını ve hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini artırdığını belirtti. Katılımcılar, edinilen bilgilerin günlük uygulamalara aktarılmasının hasta izleminde süreklilik ve etkinliğe olumlu yansımaları olacağını ifade etti.

Program, hastanedeki multidisipliner yaklaşımların güçlendirilmesi ve kronik böbrek hastalığı ile mücadelede erken tanı ile izlem süreçlerinin öneminin pekiştirilmesi amaçlarına hizmet edecek şekilde sonlandırıldı.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ’NDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BİLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİ ARTIRMAK AMACIYLA KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KONUSUNDA EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.