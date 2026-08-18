Dolar 47,9311 +0,02%
Euro 55,5254 +0,02%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.790,96 -0,31%
EUR/USD 1,1581 +0,03%
Brent Petrol 91,93 +1,00%
--°

Söke'de sağlık personeline kronik böbrek yetmezliğinde erken tanı ve izlem eğitimi

Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde Uzm. Dr. Ali Doğan'ın verdiği eğitimde kronik böbrek hastalığında erken tanı, düzenli izlem ve tedavi yaklaşımları ele alındı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Söke'de sağlık personeline kronik böbrek yetmezliğinde erken tanı ve izlem eğitimi

Söke'de düzenlenen eğitim programı:

Aydın'ın Söke ilçesindeki Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltmek amacıyla kronik böbrek hastalığı konusunda bir eğitim programı gerçekleştirdi. Programda İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ali Doğan tarafından kronik böbrek yetmezliğinin tanımı ve yönetimine ilişkin kapsamlı sunumlar yapıldı.

Eğitimin odak noktaları:

Sunumda kronik böbrek yetmezliğinin nedenleri ve risk faktörleri ayrıntılı biçimde ele alındı. Ayrıca hastalığın erken tanısı, takip süreçleri, ilerlemesinin önlenmesine yönelik uygulamalar ve tedavi yaklaşımları üzerinde duruldu. Eğitim sırasında sağlık çalışanlarına güncel kılavuzlar ve pratik takip önerileri paylaşıldı; erken dönemde tespit ve düzenli izlemin hasta sonuçlarını iyileştirebileceği vurgulandı.

Yönetim ve mesleki gelişim vurgusu:

Eğitime, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz de katılarak sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Hastane yönetimi, bu tür eğitimlerin çalışanların mesleki gelişimine katkı sağladığını ve hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini artırdığını belirtti. Katılımcılar, edinilen bilgilerin günlük uygulamalara aktarılmasının hasta izleminde süreklilik ve etkinliğe olumlu yansımaları olacağını ifade etti.

Program, hastanedeki multidisipliner yaklaşımların güçlendirilmesi ve kronik böbrek hastalığı ile mücadelede erken tanı ile izlem süreçlerinin öneminin pekiştirilmesi amaçlarına hizmet edecek şekilde sonlandırıldı.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ’NDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BİLGİ VE...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ’NDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BİLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİ ARTIRMAK AMACIYLA KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KONUSUNDA EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ameliyatı sonrası birlik çağrısı: Yeni Parti Gaziantep il başkanı Güngen'den açı...
images

Polisten kaçarken akrabasına çarpan genç sürücü iki kişiyi yaraladı
images

Validen açıklama: Arsin'deki insansız hava aracının menşei araştırılıyor
images

Kota ve satış sınırlamaları tartışması: Lüleburgaz'da nişasta bazlı şeker tesisi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası