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Çevreye duyarlı dönüşüm: hükümlülere eğitimle bilinç aşılanıyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle hükümlülere atık azaltma, geri dönüşüm ve çevre koruma eğitimi verdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çevreye duyarlı dönüşüm: hükümlülere eğitimle bilinç aşılanıyor

etkinlik hakkında:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü nezdinde hükümlülere yönelik "Çevre Bilinci ve Doğaya Saygı" konulu bir seminer düzenlendi. Etkinlikte çevrenin korunması ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

eğitimin içeriği:

Seminer kapsamında çevrenin korunması, doğal kaynakların bilinçli kullanılması, doğaya karşı sorumluluklarımız ve çevre kirliliğinin önlenmesi konuları ele alındı. Katılımcılara sürdürülebilir bir yaşam için bireysel düzeyde yapılabilecek uygulamalar örneklerle anlatıldı.

Eğitimde ayrıca atıkların azaltılması ve geri dönüşüm bilincinin geliştirilmesi üzerinde duruldu; atık yönetimi ve yeniden kullanımın günlük hayata entegrasyonu hakkında pratik öneriler paylaşıldı.

bireysel ve toplumsal sorumluluk:

Seminer, çevrenin korunmasında bireysel farkındalık ve toplumsal duyarlılık oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Hükümlülere, çevresel davranış değişikliği yaratacak küçük ama etkili adımların benimsenmesi tavsiye edildi.

Genel olarak etkinlik, doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması hedefiyle atıkların azaltılması ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçlayan bir yaklaşım benimsedi.

HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK ÇEVRE BİLİNCİ SEMİNERİ

HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK ÇEVRE BİLİNCİ SEMİNERİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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