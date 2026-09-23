Aydıntepe'de köy ve yaylalarda şap aşı kampanyası genişledi

Aydıntepe'de şap aşılama çalışmaları Günbuldu ve Kavlatan'da gerçekleştirildi

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde 2026 yılı sonbahar dönemi büyükbaş hayvan şap aşılama kampanyası kapsamında Günbuldu ve Kavlatan köyleri ile yaylalarında aşılama çalışması yapıldı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan uygulamalara Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal da katıldı. Veteriner hekimler tarafından şap aşılamasının yanı sıra buzağı küpeleme ve programlı aşılama işlemleri yürütüldü.

Çalışmanın uygulama detayları:

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026 sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası kapsamında ilçe genelinde saha çalışmalarını sürdürüyor. Günbuldu ve Kavlatan köylerinde yürütülen uygulamalar, köy halkı ve hayvan sahiplerinin iş birliğiyle tamamlandı.

Kapsam ve ilerleme:

Günbuldu ve Kavlatan'daki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Çayırköprü, Beşpınar, Sorkunlu, Suludere ve Çatıksu köyleriyle beraber şap aşılama uygulaması yapılan köy sayısı 7'ye ulaştı. Müdürlüğün ekipleri ilçe genelindeki diğer noktalarda da aşı ve küpeleme çalışmalarını sürdürüyor.

AYDINTEPE’DE ŞAP AŞILAMA ÇALIŞMALARI GÜNBULDU VE KAVLATAN’DA YAPILDI