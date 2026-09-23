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Aydıntepe'de köy ve yaylalarda şap aşı kampanyası genişledi

Aydıntepe'de 2026 sonbahar şap aşı kampanyasıyla Günbuldu ve Kavlatan köyleri ile yaylalarda aşı, buzağı küpeleme ve programlı uygulamalar yapıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aydıntepe'de köy ve yaylalarda şap aşı kampanyası genişledi

Aydıntepe'de şap aşılama çalışmaları Günbuldu ve Kavlatan'da gerçekleştirildi

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde 2026 yılı sonbahar dönemi büyükbaş hayvan şap aşılama kampanyası kapsamında Günbuldu ve Kavlatan köyleri ile yaylalarında aşılama çalışması yapıldı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan uygulamalara Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal da katıldı. Veteriner hekimler tarafından şap aşılamasının yanı sıra buzağı küpeleme ve programlı aşılama işlemleri yürütüldü.

Çalışmanın uygulama detayları:

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026 sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası kapsamında ilçe genelinde saha çalışmalarını sürdürüyor. Günbuldu ve Kavlatan köylerinde yürütülen uygulamalar, köy halkı ve hayvan sahiplerinin iş birliğiyle tamamlandı.

Kapsam ve ilerleme:

Günbuldu ve Kavlatan'daki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Çayırköprü, Beşpınar, Sorkunlu, Suludere ve Çatıksu köyleriyle beraber şap aşılama uygulaması yapılan köy sayısı 7'ye ulaştı. Müdürlüğün ekipleri ilçe genelindeki diğer noktalarda da aşı ve küpeleme çalışmalarını sürdürüyor.

AYDINTEPE’DE ŞAP AŞILAMA ÇALIŞMALARI GÜNBULDU VE KAVLATAN’DA YAPILDI

AYDINTEPE’DE ŞAP AŞILAMA ÇALIŞMALARI GÜNBULDU VE KAVLATAN’DA YAPILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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