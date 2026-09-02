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Söke'de üç aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı

Söke-Kuşadası Çevre Yolu Ankara Evleri kavşağında kavşakta henüz bilinmeyen nedenle iki otomobil ile bir motosiklet çarpıştı; iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 01:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Söke'de üç aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı

kaza ayrıntıları

Aydın’ın Söke ilçesinde, Söke-Kuşadası Çevre Yolu Ankara Evleri kavşağında iki otomobil ile bir motosikletin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşakta, henüz belirlenemeyen bir nedenle araçlar birbirine çarptı; çarpışmanın etkisiyle araçlar ve motosiklet savruldu.

müdahale ve sevk işlemleri:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilen olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından iki yaralı ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin yetkililer tarafından yapılan açıklamada tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

soruşturma devam ediyor:

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeninin tespiti ve olası sorumluların belirlenmesi için görgü tanıkları ile görüşmeler yapılırken, bölgedeki güvenlik kameraları da inceleniyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYDIN&#039;IN SÖKE İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİL VE BİR MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİL VE BİR MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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