Soma'da göçük: kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı ikiye yükseldi

Soma'da İmbat madeninde göçük sonrası arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde bugün öğleden sonra meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi sayısı 2'ye yükseldi. Arama kurtarma ekipleri, daha önce cansız bedenine ulaşılan Halit Ersay'ın ardından göçük altındaki diğer bölgelerde yapılan çalışmalarda Kerim Ören'in de cansız bedenine ulaştığını bildirdi.

kurtarma çalışmaları ve işçilerin durumu:

Ekipler, göçük altında bulunan diğer işçileri kurtarmak için zamana karşı çalışma yürütüyor. Sahada yapılan ilk tespitlere göre kazadan etkilenen işçiler arasında Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya isimli işçilere ulaşılması için arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bakanlık kaynaklarına göre bazı çalışanlar ekipler tarafından tahliye edilirken, diğer yaralı işçiler hastaneye sevk edildi.

adli süreç ve yetkili açıklamaları:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili ivedi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu ve "cumhuriyet başsavcımızın koordinesinde 3 cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı. Bakanın aktardığına göre, "ilk belirlemelere göre kazadan etkilenen 7 işçimizden 4'ü arama kurtarma ekipleri tarafından tahliye edilmiş, maalesef 2 işçimiz hayatını kaybetmiş, 2 işçimiz hastaneye sevk edilmiştir".

Yetkililer ve kurtarma ekipleri, göçük altında bulunan işçilerin bir an önce sağ salim kurtarılması için çalışmalarını yoğunlaştırırken, yetkili merciler adli süreç ve saha incelemelerini sürdürüyor. Hayatını kaybeden işçilere rahmet, yakınlarına başsağlığı dilekleri bildirildi.

MADENDE HAYATINI KAYBEDEN HALİT ERSAY