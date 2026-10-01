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Soma'da maden ocağında göçük: iki işçi sağ kurtarıldı, beş işçi için arama sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir madende göçük meydana geldi; 7 işçiden 2'si sağ kurtarıldı, diğer 5 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:29

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Soma'da maden ocağında göçük: iki işçi sağ kurtarıldı, beş işçi için arama sürüyor

olay ve ilk müdahale:

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İHA'nın haberine göre, göçük altında kaldığı değerlendirilen toplam 7 maden işçisinden 2'si sağ olarak kurtarıldı ve ilk müdahale ekipleri saha güvenliğini sağlayarak kurtarılanları dışarı çıkardı.

valiliğin açıklaması:

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği; ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden 2 kişinin sağ olarak kurtarıldığı ve ekiplerin arama ile kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

arama kurtarma çalışmaları:

Kurtarma ekipleri, kalan 5 işçiye ulaşmak için ocak içi ve tünel bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalar aralıksız devam ederken yetkililerden gelecek yeni bilgiler bekleniyor.

MANİSA&#039;NIN SOMA İLÇESİNDE BİR MADEN İŞLETMESİNDE MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE, İLK BELİRLEMELERE GÖRE...

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE BİR MADEN İŞLETMESİNDE MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE, İLK BELİRLEMELERE GÖRE GÖÇÜK ALTINDA KALDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 7 İŞÇİDEN 2'Sİ SAĞ OLARAK KURTARILDI. DİĞER 5 İŞÇİYE ULAŞMAK İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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