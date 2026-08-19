Dolar 47,9463 +0,00%
Euro 56,1381 +0,25%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.002,76 -0,06%
EUR/USD 1,1685 +0,02%
Brent Petrol 92,09 +0,51%
--°

Soruşturmada yeni adım: Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı, adli inceleme başladı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talebiyle Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı bugün açıldı; alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda ayrıntılı incelemeye gönderilecek.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Soruşturmada yeni adım: Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı, adli inceleme başladı

Feth-i kabir işlemi tamamlandı:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı bugün saat 12.00 itibarıyla açıldı ve feth-i kabir işlemi tamamlandı. Karar, Denizolgun’un ölümüne ilişkin yıllardır süregelen şüphelerin aydınlatılması amacıyla alındı.

Soruşturmanın odağı:

Soruşturma, Denizolgun’un ölümünün doğal nedenlerle gerçekleşip gerçekleşmediği ile herhangi bir dış müdahale olup olmadığının belirlenmesine odaklanıyor. Dosyada, olayın resmi makamlara bildirilmesinde gecikme iddiası, cesette ileri sürülen bazı bulgular ve dönemin adli tıp incelemelerinin eksik veya hatalı yapıldığı yönündeki iddialar araştırılıyor.

Alınan örneklerin incelenmesi ve beklenen sonuçlar:

Mezardan alınan örneklerin Adli Tıp Kurumuna gönderilerek ayrıntılı tıbbi ve toksikolojik incelemelere tabi tutulması öngörülüyor. Kurumun hazırlayacağı raporun soruşturma dosyasına girmesiyle, ölüm nedeninin bilimsel veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.

Ailenin başvurusu ve soruşturmanın seyri:

Denizolgun ailesinin de şüphelerin araştırılması amacıyla ilgili makamlara resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi. Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, feth-i kabir işlemiyle elde edilen yeni bulguların mevcut bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilmesini sağlayacak.

Soruşturma sürecinde yapılacak adli ve bilimsel tespitlerin, dosyanın seyrini belirleyeceği ve yıllardır kamuoyunda tartışılan iddiaların açıklığa kavuşmasına katkı sunması bekleniyor.

Arif Ahmet Denizolgun’un kabri açıldı, adli inceleme süreci başladı

Arif Ahmet Denizolgun’un kabri açıldı, adli inceleme süreci başladı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi