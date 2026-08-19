Soruşturmada yeni adım: Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı, adli inceleme başladı

Feth-i kabir işlemi tamamlandı:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı bugün saat 12.00 itibarıyla açıldı ve feth-i kabir işlemi tamamlandı. Karar, Denizolgun’un ölümüne ilişkin yıllardır süregelen şüphelerin aydınlatılması amacıyla alındı.

Soruşturmanın odağı:

Soruşturma, Denizolgun’un ölümünün doğal nedenlerle gerçekleşip gerçekleşmediği ile herhangi bir dış müdahale olup olmadığının belirlenmesine odaklanıyor. Dosyada, olayın resmi makamlara bildirilmesinde gecikme iddiası, cesette ileri sürülen bazı bulgular ve dönemin adli tıp incelemelerinin eksik veya hatalı yapıldığı yönündeki iddialar araştırılıyor.

Alınan örneklerin incelenmesi ve beklenen sonuçlar:

Mezardan alınan örneklerin Adli Tıp Kurumuna gönderilerek ayrıntılı tıbbi ve toksikolojik incelemelere tabi tutulması öngörülüyor. Kurumun hazırlayacağı raporun soruşturma dosyasına girmesiyle, ölüm nedeninin bilimsel veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.

Ailenin başvurusu ve soruşturmanın seyri:

Denizolgun ailesinin de şüphelerin araştırılması amacıyla ilgili makamlara resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi. Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, feth-i kabir işlemiyle elde edilen yeni bulguların mevcut bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilmesini sağlayacak.

Soruşturma sürecinde yapılacak adli ve bilimsel tespitlerin, dosyanın seyrini belirleyeceği ve yıllardır kamuoyunda tartışılan iddiaların açıklığa kavuşmasına katkı sunması bekleniyor.

Arif Ahmet Denizolgun’un kabri açıldı, adli inceleme süreci başladı