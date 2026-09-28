Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü

olay ve soruşturma:

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Poligon mevkiinde bir sürücünün aracıyla drift yaptığı anlara ilişkin görüntüler çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan videonun ardından İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, drift atan aracın 16 PB 518 plakalı otomobil olduğu ve sürücüsünün F.Ü. olduğu tespit edildi. Olay yerinde ve görüntülerdeki davranışların trafik güvenliğini tehlikeye attığı değerlendirmesi yapıldı.

uygulanan cezalar:

Sürücüye, drift atma eylemi nedeniyle 140 bin TL idari para cezası verildi. Ayrıca, trafik kuralı ihlallerini sosyal medya veya internet ortamında alenen paylaşarak özendirme kapsamında 25 bin TL ek ceza uygulanarak; toplam ceza tutarı 165 bin TL olarak kaydedildi.

Emniyet yetkilileri ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulduğunu bildirdi. Olay, kentte trafikte tehlikeli araç kullanımı ve sosyal medyada paylaşımın yaptırımları konusunda dikkat çeken bir örnek oluşturdu.

Yetkililer, benzer eylemlerin hem sürücü hem de çevre güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığını, şahit olunan tehlikeli sürüşlerin kayıt altına alınmasının soruşturmalara katkı sağladığını, ancak bu tür paylaşımların özendirme etkisi göz önünde bulundurularak dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE ARACIYLA DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE TOPLAM 165 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.