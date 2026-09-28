Dolar 48,9869 +0,00%
Euro 55,7027 -0,01%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.536,26 -0,44%
EUR/USD 1,1371 -0,01%
Brent Petrol 98,87 +1,06%
--°

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü

İnegöl'de poligon mevkiinde drift atan F.Ü.'ye, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine toplam 165 bin TL idari para cezası ve 2 ay ehliyet cezası verildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:30

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 17:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü

olay ve soruşturma:

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Poligon mevkiinde bir sürücünün aracıyla drift yaptığı anlara ilişkin görüntüler çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan videonun ardından İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, drift atan aracın 16 PB 518 plakalı otomobil olduğu ve sürücüsünün F.Ü. olduğu tespit edildi. Olay yerinde ve görüntülerdeki davranışların trafik güvenliğini tehlikeye attığı değerlendirmesi yapıldı.

uygulanan cezalar:

Sürücüye, drift atma eylemi nedeniyle 140 bin TL idari para cezası verildi. Ayrıca, trafik kuralı ihlallerini sosyal medya veya internet ortamında alenen paylaşarak özendirme kapsamında 25 bin TL ek ceza uygulanarak; toplam ceza tutarı 165 bin TL olarak kaydedildi.

Emniyet yetkilileri ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulduğunu bildirdi. Olay, kentte trafikte tehlikeli araç kullanımı ve sosyal medyada paylaşımın yaptırımları konusunda dikkat çeken bir örnek oluşturdu.

Yetkililer, benzer eylemlerin hem sürücü hem de çevre güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığını, şahit olunan tehlikeli sürüşlerin kayıt altına alınmasının soruşturmalara katkı sağladığını, ancak bu tür paylaşımların özendirme etkisi göz önünde bulundurularak dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE ARACIYLA DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE TOPLAM 165 BİN TL İDARİ PARA CEZASI...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE ARACIYLA DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE TOPLAM 165 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı
images

Gaziantep'te tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybet...
images

Ordu’da kayığı kıyıya vurulan amatör balıkçının cesedi Perşembe açıklarında bulu...
images

Yurttaki yemek sonrası iki öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Montella istifa etmiyor: projeye ve oyunculara inancım tam

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı

Şehit Nuri Özcan'ın babası üniversitede hatıra sohbeti için Rektör Kırışık'ı ziyaret etti

Devrekli hafız öğrenciler Tokat bölge finalinden dereceyle döndü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan