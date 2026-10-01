Şuhut sağlık kadrosuna dahiliye uzmanı takviyesi
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Şuhut Devlet Hastanesi'ne İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Uzm. Dr. Furkan Koçer göreve başladı.
Dr. Koçer, sağlık kadrosunu güçlendirme çalışmaları çerçevesinde hastanede hasta kabulüne başladı. Yeni uzman hekimin göreve başlamasıyla ilçede sunulan sağlık hizmetlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.
hedef: erişim ve hizmet kalitesi:
Göreve yeni başlayan uzman hekimle birlikte, vatandaşların dahiliye alanındaki sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve mevcut hizmet kapasitesinin desteklenmesi hedefleniyor.
hastane yönetiminden temenni:
Şuhut Devlet Hastanesi yönetimi, Uzm. Dr. Furkan Koçer'e yeni görevinde başarılar dileyerek atamanın ilçe ve bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.
AFYONKARAHİSAR ŞUHUT DEVLET HASTANESİ’NDE İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE) UZMANI UZM. DR. FURKAN KOÇER GÖREVE BAŞLADI.
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