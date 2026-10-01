Dolar 49,0301 +0,03%
Euro 55,1686 -0,68%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.624,47 +0,37%
EUR/USD 1,1233 -0,89%
Brent Petrol 102,37 +4,43%
--°

Şuhut sağlık kadrosuna dahiliye uzmanı takviyesi

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'ne Uzm. Dr. Furkan Koçer atandı; dahiliye birimine katılımıyla vatandaşların hizmete erişimi güçlendirilmesi hedefleniyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Şuhut sağlık kadrosuna dahiliye uzmanı takviyesi

Şuhut sağlık kadrosuna dahiliye uzmanı takviyesi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Şuhut Devlet Hastanesi'ne İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Uzm. Dr. Furkan Koçer göreve başladı.

Dr. Koçer, sağlık kadrosunu güçlendirme çalışmaları çerçevesinde hastanede hasta kabulüne başladı. Yeni uzman hekimin göreve başlamasıyla ilçede sunulan sağlık hizmetlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

hedef: erişim ve hizmet kalitesi:

Göreve yeni başlayan uzman hekimle birlikte, vatandaşların dahiliye alanındaki sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve mevcut hizmet kapasitesinin desteklenmesi hedefleniyor.

hastane yönetiminden temenni:

Şuhut Devlet Hastanesi yönetimi, Uzm. Dr. Furkan Koçer'e yeni görevinde başarılar dileyerek atamanın ilçe ve bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.

AFYONKARAHİSAR ŞUHUT DEVLET HASTANESİ’NDE İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE) UZMANI UZM. DR. FURKAN KOÇER...

AFYONKARAHİSAR ŞUHUT DEVLET HASTANESİ’NDE İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE) UZMANI UZM. DR. FURKAN KOÇER GÖREVE BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akşam mesaisinde İstanbul yollarında tıkanma
images

Antalya'da gazeteciler ve genç iletişimciler dronla haberciliğe hazır
images

Efeler'de ikinci bahar üniversitesi 55 yaş ve üzeri için başlıyor
images

DMM'den MİT ev sahipliği iddialarına yalanlama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Minibüs kapısı otomobile saplandı, kazada yaralanma olmadı

Bursa oda seçimlerinde birlik mesajı, Burkay: zaferimiz mübarek olsun

Soma'da göçük: kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı ikiye yükseldi

manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu zincirleme kaza: 3 yaralı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı