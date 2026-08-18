Sultanhisar'da halkın talepleriyle şekillenen hizmet adımları

saha çalışmaları:

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, ilçe genelinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Sahada yapılan incelemelerle ilçenin öncelikli ihtiyaçları doğrudan tespit ediliyor.

vatandaş geri bildirimleri:

Başkan Yıldırımkaya, görüşmeler sırasında paylaşılan taleplerin belediye hizmetlerinin planlanmasında önemli rol oynadığını vurguluyor. Vatandaşlardan gelen geri bildirimler, uygulama önceliklerinin belirlenmesinde ve kaynak kullanımında rehberlik ediyor.

"Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini sahada dinlemeye, ilçemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye devam ediyoruz"

ilerleyen süreçte iletişim:

Yıldırımkaya, doğrudan iletişimi sürdürerek ilçenin farklı noktalarında incelemelere devam edeceklerini belirtti. Bu yöntemle hizmetlerin yerel ihtiyaçlara uygun şekilde şekillendirilmesi ve uygulamaya hızlı yansıtılması hedefleniyor.

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKANI OSMAN YILDIRIMKAYA, VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ YERİNDE DİNLEYEREK İLÇENİN İHTİYAÇLARINI SAHADA TESPİT ETMEYE DEVAM ETTİKLERİNİ BELİRTTİ.