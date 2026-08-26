Sümer mahallesinde bakkala gittiğini söyleyen Yasemin Zengin halen bulunamadı

Sümer mahallesinde bakkala çıktıktan sonra kaybolan genç kadın

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Zengin, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evden çıkarak bakkala gideceğini söyledi. O saatten sonra kendisinden haber alınamadı ve genç kadın şu anda 7 gündür kayıp.

arama çalışmaları:

Ailenin durumu yetkililere bildirmesinin ardından kayıp ihbarında bulunuldu. Aile, kızının sağlık durumu ve başına kötü bir şey gelmiş olmasından endişe ediyor. Mahallede ve çevrede tanıdıklar ile komşular tarafından arama yapılıyor; gelen bilgiler değerlendiriliyor.

aileden çağrı:

Anne Sultan Zengin, kızının bir an önce bulunması için vatandaşlardan yardım istedi. Yasemin Zengin'i gören veya nerede olduğunu bilenlerin aileye ya da yetkililere bilgi vermesi istendi. Bilgi sahibi olanların 0 538 576 51 63 numaralı telefondan Sultan Zengin'e ulaşabileceği belirtildi.

Aile, sosyal çevre ve yetkililerle koordineli şekilde arama çalışmalarını sürdürüyor ve gelen ihbarların dikkate alındığını açıkladı.

DENİZLİ’NİN SÜMER MAHALLESİ’NDE 19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 21.00 SIRALARINDA "BAKKALA GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN ÇIKAN YASEMİN ZENGİN’DEN 7 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR. KIZLARINDAN HABER ALAMAYAN AİLE, KAYIP İHBARINDA BULUNARAK YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU.