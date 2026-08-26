Babadağ uçuşunda kayalık alana düşüş iki kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu

Fethiye'de Babadağ kazasında iki kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesi, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ pistinde meydana gelen yamaç paraşütü kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Olay, 1900 metre pistinden yapılan tandem uçuşun ardından paraşütün henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalık ve sarp araziye düşmesiyle gerçekleşti.

Kaza ve arama kurtarma çalışmaları:

Tandem uçuşu yapan pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng'in düştüğünü gören diğer paraşüt pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Sarp ve kayalık arazide ulaşım zorluğu nedeniyle ekipler yaklaşık 10 saat süren zorlu bir kurtarma operasyonu yürüttü. Helikopter desteği sağlanan operasyonda, kayalık alanda iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Taşıma ve soruşturma:

Uzun süren çalışmaların ardından cenazeler sarp araziden alınarak askeri helikopterle Fethiye Devlet Hastanesine getirildi. Hastane önünde ölenlerin yakınları ve arkadaşlarının üzgün bekleyişi dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma çalışmaları yetkililerce sürdürülüyor.

PARAŞÜT KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN İKİ KİŞİNİN CENAZESİ HASTANEYE GETİRİLDİ