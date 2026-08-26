Dolar 48,1117 +0,07%
Euro 56,0944 -0,15%
Bist 14.610,92 +0,95%
Altın Gram 7.193,36 -0,94%
EUR/USD 1,1656 -0,16%
Brent Petrol 87,45 +0,21%
--°

Sungurlu yeni bir buluşma noktası kazanıyor: Çorum FK Sokağı 30 Ağustos'ta hizmete açılacak

Sungurlu Belediyesi'nin Çorum FK Sokağı projesinde altyapı, zemin ve çevre düzenlemesi çalışmalarına hız verildi; açılış 30 Ağustos'ta yapılacak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 18:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sungurlu yeni bir buluşma noktası kazanıyor: Çorum FK Sokağı 30 Ağustos'ta hizmete açılacak

Sungurlu yeni bir buluşma noktası kazanıyor: Çorum FK Sokağı 30 Ağustos'ta hizmete açılacak

Sungurlu Belediyesi tarafından ilçe sosyal ve sportif yaşamını canlandırmak amacıyla hayata geçirilen Çorum FK Sokağında çalışmalar son aşamaya geldi. Projenin resmi açılışının 30 Ağustosta düzenlenecek törenle yapılması planlanıyor.

Projenin amacı ve özellikleri:

Proje; vatandaşların dinlenip vakit geçirebileceği, şehrin sosyal ve sportif kimliğini yansıtacak bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. Alan, modern ve özgün bir yaşam alanı olarak planlandı ve ilçeye yeni bir buluşma noktası kazandırması bekleniyor. Sokakta hem sosyal etkinliklere hem de gündelik kullanım ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler ön planda tutuluyor.

Yapım çalışmaları ve zamanlama:

Belediye ekipleri, sokakta altyapı, çevre düzenlemesi, zemin ve estetik uygulamalar başta olmak üzere farklı alanlarda çalışmalar yürütüyor. Ekipler projenin belirlenen tarihe yetiştirilmesi için yoğun bir çaba gösteriyor ve son hazırlıklar açılış öncesi hızlandırılmış durumda.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere projeyle ilgili, "Çorum FK Sokağı’nı hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirebileceği, şehrimizin sosyal ve sportif kimliğini yansıtan güzel bir yaşam alanı olarak planladık. İnşallah 30 Ağustos’ta açılışını gerçekleştirerek bu güzel alanı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Proje tamamlandığında, Çorum FK Sokağı'nın Sungurlu'nun sosyal yaşamına hareketlilik kazandırması ve ilçeye değer katması bekleniyor.

ÇORUM&#039;UN SUNGURLU İLÇESİNDE, BELEDİYE TARAFINDAN İLÇENİN SOSYAL VE SPORTİF YAŞAMINA KATKI SAĞLAMAK...

ÇORUM'UN SUNGURLU İLÇESİNDE, BELEDİYE TARAFINDAN İLÇENİN SOSYAL VE SPORTİF YAŞAMINA KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN 'ÇORUM FK SOKAĞI' PROJESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hacılar'da 700 metrelik güzergahta 1.450 ton asfalt serimi tamamlandı
images

Sındırgı'da yol yenileme çalışması kaldırımlardaki akasya ağaçlarını yerinden sö...
images

Düziçi'nde yerli ayçiçeği denemeleri hasatla sonuçlandı
images

Aydın genelinde 17 ilçede eş zamanlı ulaşım çalışmaları sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sapanca'da havuza düşen çocuk doktorların müdahalesiyle hayata döndü

Aliağa Petkimspor pota altını 2.18'lik Letonyalı pivot Anzejs Pasecniks ile güçlendirdi

Muş'ta seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Sarı-kırmızılılar Göztepe sınavı öncesi taktik prova yaptı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı