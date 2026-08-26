Sungurlu yeni bir buluşma noktası kazanıyor: Çorum FK Sokağı 30 Ağustos'ta hizmete açılacak

Sungurlu Belediyesi tarafından ilçe sosyal ve sportif yaşamını canlandırmak amacıyla hayata geçirilen Çorum FK Sokağında çalışmalar son aşamaya geldi. Projenin resmi açılışının 30 Ağustosta düzenlenecek törenle yapılması planlanıyor.

Projenin amacı ve özellikleri:

Proje; vatandaşların dinlenip vakit geçirebileceği, şehrin sosyal ve sportif kimliğini yansıtacak bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. Alan, modern ve özgün bir yaşam alanı olarak planlandı ve ilçeye yeni bir buluşma noktası kazandırması bekleniyor. Sokakta hem sosyal etkinliklere hem de gündelik kullanım ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler ön planda tutuluyor.

Yapım çalışmaları ve zamanlama:

Belediye ekipleri, sokakta altyapı, çevre düzenlemesi, zemin ve estetik uygulamalar başta olmak üzere farklı alanlarda çalışmalar yürütüyor. Ekipler projenin belirlenen tarihe yetiştirilmesi için yoğun bir çaba gösteriyor ve son hazırlıklar açılış öncesi hızlandırılmış durumda.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere projeyle ilgili, "Çorum FK Sokağı’nı hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirebileceği, şehrimizin sosyal ve sportif kimliğini yansıtan güzel bir yaşam alanı olarak planladık. İnşallah 30 Ağustos’ta açılışını gerçekleştirerek bu güzel alanı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Proje tamamlandığında, Çorum FK Sokağı'nın Sungurlu'nun sosyal yaşamına hareketlilik kazandırması ve ilçeye değer katması bekleniyor.

ÇORUM'UN SUNGURLU İLÇESİNDE, BELEDİYE TARAFINDAN İLÇENİN SOSYAL VE SPORTİF YAŞAMINA KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN 'ÇORUM FK SOKAĞI' PROJESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR.