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süper lig 2. haftasında görev alacak hakemler duyuruldu

Trendyol Süper Lig 2. haftasında düdük çalacak hakemler TFF tarafından ilan edildi; 22-24 Ağustos'ta oynanacak maçların atamaları ve programı açıklandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Kerem Güneş

süper lig 2. haftasında görev alacak hakemler duyuruldu

Trendyol Süper Lig 2. hafta hakem atamaları

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında görev yapacak hakemler belirlendi. Haftanın maç takvimi 22-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek müsabakaları kapsıyor.

Program ve hakem listesi:

Yarın 21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray: Çağdaş Altay

22 Ağustos Cumartesi 19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

22 Ağustos Cumartesi 19.00 Çorum FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail

22 Ağustos Cumartesi 21.30 Fenerbahçe - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

23 Ağustos Pazar 19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

23 Ağustos Pazar 19.00 Trabzonspor - Başakşehir: Ali Şansalan

23 Ağustos Pazar 21.30 Göztepe - Gençlerbirliği: Batuhan Kolak

23 Ağustos Pazar 21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

24 Ağustos Pazartesi 21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

kısa notlar:

Atamalar TFF tarafından resmi kanaldan duyuruldu; listede her maç için atanan merkez hakemler açık şekilde belirtildi. Haftanın programı, takım ve taraftar takibi açısından önem taşıyor ve belirtilen hakemler müsabakalarda görev alacak.

İlgili duyuru ve olası değişiklikler için TFF'nin resmi açıklamaları takip edilmelidir.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA OYNANACAK MÜSABAKALARI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA OYNANACAK MÜSABAKALARI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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