Yeşil-beyazlılar Karagümrük önünde üç puan peşinde

Bursaspor hazırlıklarını tamamladı, İstanbul'a hareket etti

Trendyol 1. Lig 3. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki son antrenmanını tamamladı ve öğle saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıktı. Teknik direktör Mustafa Er yönetimindeki çalışma, maç hazırlığının son rötuşlarını içeriyordu.

son antrenmanda öne çıkanlar

Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleriyle sahaya çıkarken, devamında pas pres oyunlarıyla tempo yükseltildi. Çalışma, farklı maç senaryolarına yönelik taktiksel varyasyonlar ile noktalandı; bunun, takımın hem topa sahip olma hem de savunma dönüşlerini denediğini gösterdiği belirtildi.

rekabet geçmişi ve hedefler

İki kulüp tarihlerinde 11. kez karşı karşıya gelecek. 1964-1965 sezonundan başlayan rekabette geride kalan 10 maçta Bursaspor 4 galibiyet alırken, Fatih Karagümrük 3 kez üstünlük sağladı; 3 mücadele ise berabere sonuçlandı. Ligde ilk iki haftayı galibiyetle kapatan yeşil-beyazlı ekip, İstanbul deplasmanından da 3 puanla dönüp seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Karşılaşma yarın saat 21.30'da İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Gürcan Hasova yönetecek; yardımcıları Hüsnü Emre Çelimli ve Sabri Öğe olacak. Dördüncü hakem ise Muhammet Alperen Çopur olarak bildirildi.

TRENDYOL 1. LİG’İN 3. HAFTASINDA FATİH KARAGÜMRÜK’E KONUK OLACAK BURSASPOR, HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYARAK MAÇ İÇİN İSTANBUL’A HAREKET ETTİ.