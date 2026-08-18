Suşehri'nde yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı

kaza yerinde ilk bilgiler:

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Zara-Suşehri karayolu Geminbeli geçidi yakınlarında Sivas istikametine gitmekte olan bir yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı.

yaralananlar ve araç bilgisi:

Plakası 58 SG 604 olan minibüste, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı; yaralılardan 4'ünün durumu ağır olarak bildirildi.

müdahale ve süreç:

Olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve yaralıların hastanelere sevki devam ediyor; kazanın nedeni ise henüz belirlenemedi.

Minibüs şarampole uçtu, 4’ü ağır 10 kişiyi yaralandı