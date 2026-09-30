Taşlıharman caddesi'nde motosikletli saldırı: iki kişi hastaneye kaldırıldı

kars’ta motosikletli saldırı sonrası iki yaralı

Kars İstasyon Mahallesi Taşlıharman Caddesi'nde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir motosikletlinin ateş etmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olayda yaralananların isimleri T.Ö. (45) ve E.Ö. (23) olarak kaydedildi; bu kişilerden 1'i kadındır.

olayın gelişimi:

Görgü tanıklarının ifadelerine göre şüpheli motosikletle caddeye geldi ve burada bulunan T.Ö. ile E.Ö.'ye silahla ateş etti. Saldırının ardından şüpheli, olay yerinde motosikletini bırakarak kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

emniyet ve sağlık müdahalesi:

Bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede intikal ederek yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ayaklarından yaralanan T.Ö. ve E.Ö., ambulanslarla hastaneye sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken olay yerinde inceleme başlattı.

Emniyet güçleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüyor; bölgede delil toplama ve görgü tanıklarıyla görüşmeler sürüyor. Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte yetkililerden yeni bilgiler paylaşılması bekleniyor.

Kars’ta motosikletli saldırgan dehşeti: 1’i kadın 2 kişi silahla yaralandı