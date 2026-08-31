Taşucu limanında belirsizlik: sefer beklentisi ve ailelerin yük gemisi seçimi

Taşucu limanında bekleyiş sürüyor

Taşucu Limanı'nda, Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet feribotunun dün alabora olmasının ardından yolcular ve aileleri seferlerin yeniden başlayacağı haberi için limanda bekliyor. Olayda 259 yolcu ve 8 mürettebat ile toplam 267 kişinin bulunduğu, son açıklamalara göre kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği ve kayıp kişilerin bulunması için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Seferlerin durumu ve belirsizlik:

Biletleme sistemlerinde 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerine ait Taşucu-Girne ve Girne-Taşucu seferlerinin hâlâ listelendiği görülse de, yaşanan kazanın ardından fiilen sefer yapılmıyor. Limanda kalan tatil dönüşü yolcular, resmi bir bilgilendirme beklediklerini, belirsizliğin yaşam planlarını etkilediğini söylüyor.

Yolcuların tercihleri ve tepkileri:

Feribot seferlerinin askıda olması bazı yolcuları alternatiflere yönlendiriyor; bunların başında yük gemisiyle geçiş geliyor. Bekleyenlerden Hüseyin Şahverdi, "35 yıldır bu yolu gidip geliyorum. Dün akşam 18.00’dan bu yana burada bekliyoruz. Yetkililerden istediğimiz bize haber versinler. Kalacaksak ne zaman gemi kalkacak onu öğrenmek istiyoruz. Biletleri 40 gün önce aldık. Burada çok fazla insan bekliyor. Dün böyle bir kaza meydana geldi ama korkunun ecele faydası yok. Arabamızı burada bırakamayacağımıza göre yük gemisiyle gideceğiz. Feribota da daha önce bindim ama böyle tehlikeli bir durum yaşamadık. Bu yolu mecburen gidiyoruz, bize yetkililer bilgi versin", dedi.

Bir diğer yolcu Nurettin Güney, "Dün geceydi seferimiz ama iptal oldu. Halen bekliyoruz. Şuanda hava muhalefeti yok, o nedenle korkmuyoruz. Sürekli gidip geliyoruz ama hiç böyle bir şey yaşamadık. Deniz muhalefeti olsaydı gemi kalkmaz. Bence dün batan feribot deniz muhalefetinden dolayı batmadı, başka nedenlerle battı" ifadelerini kullandı.

Veysel Karaca ise yük gemisini tercih ettiğini belirterek, "Ben yük gemisiyle gideceğim o nedenle korkmuyorum. Feribot dalgaları çok hissettiriyor. Dalga oluyordu ama hiç alabora olayı olmadı. Hiç görmedik. Ben yük gemisiyle gidip geliyorum hep. Bir kere ufak feribota bindim ve korktum o zamandan bu yana binmiyorum. 12 yıl önce bindiğim feribot küçüktü ve insanları mahvetti. O zamandan beri hep yük gemisiyle gidip geliyorum" dedi.

Limandaki bekleyiş, yetkililerden gelecek açıklamalar ve arama-kurtarma çalışmalarının sonuçlarına göre şekillenecek. Yolcular, seferlerin ne zaman başlayacağına dair net bir bilgi verilmesini istiyor ve belirsizlik sürüyor.

KIBRIS’A GİTMEK İÇİN BEKLEYEN VATANDAŞLARDAN HÜSEYİN ŞAHVERDİ, "35 YILDIR BU YOLU GİDİP GELİYORUM" DEDİ.